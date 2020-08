Tovor je treba privezati!

Takole pa ne bo šlo ... FOTO: Motorevija/AMZS

Test prevoza pohištva

Usodne sile

Pravilno in varno zloženo in pritrjeno FOTO: Uwe Rattay/ADAC

Čelno trčenje

F = ma

še kako velja v avtomobilu.

Hude poškodbe

Težki paketi pohištva lahko lomijo naslonjala, razrahljajo vpetje sedeža in povzročijo usodne poškodbe glave in vratu voznika ter sovoznika.

Marsikdo med nami je že kdaj tovoril kak večji predmet v avtu, a le redki smo ga pravilno pritrdili oziroma zavarovali, da se v primeru trka ne bi zgodila še hujša nesreča. Nepritrjeni predmeti se ob trku še vedno premikajo naprej in že osnovnošolska fizika nam pove, da se predmetu zaradi pojemka, ki nastane pri trku, sila teže poveča.Saj veste, drugi Newtonov zakon gibanja: F = ma (sila je enaka produktu mase telesa in njegovega pospeška). Če smo se že navadili pripenjati varnostne pasove in otroke privezovati v varnostne sedeže, pse pa dajati v varnostne kletke, lahko to storimo tudi pri prevozu tovora.Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi izvedla varnostni test prevoza pohištva. Z njim je želela v času, ko se mnogi lotevajo oziroma ukvarjajo s prenovo doma, opozoriti na veliko varnostno tveganje, če tovor kar zmečemo v avto.Varnostni trk avtomobila s pritrjenim in pravilno naloženim tovorom v neposredni primerjavi s trkom avtomobila, v katerem je tovor zložen po domače in brez uporabe potrditvenih elementov, kot so zatezni trakovi, je pokazal, kaj se zgodi ob nesreči ali že pri močnejšem zaviranju v sili.Pred trgovinami s pohištvom in opremo za dom ter vrt je vsak dan mogoče videti neizmerno ustvarjalnost in veliko domišljije pri reševanju izzivov prevoza pohištva v avtomobilu. »V večini primerov do strehe naloženih avtomobilov skoraj nikoli nismo priča primerom, ki bi jih vsaj za silo lahko označili kot varno naloženo prtljago. Opažanja razkrivajo vrata omare ali celo steklene vitrine, postavljene daleč naprej v območje glave sovoznika, pa potnike, ki na nogah držijo keramični kopalniški lijak … Vse, kar smo opazili, daje vedeti, da ljudje zelo podcenjujejo nevarnost, ki v takih primerih preži nanje,« izpostavljaiz Motorevije, v kateri je AMZS objavil varnostni test prevoza pohištva.Gregorčič še pojasnjuje: »Glavni cilj tokratnega testa je bil nazorno prikazati posledice nepravilno naloženega in nezavarovanega tovora, ki ga nemalokrat vozimo v svojih avtomobilih. Želeli smo pokazati, kakšne usodne sile nastanejo pri trku z razmeroma nizko hitrostjo, in hkrati opozoriti, kako pomembno je za varnost, da pravilno naložite in pritrdite tovor v avtomobilu. Želeli smo tudi pokazati, kako pomembno je pravilno zavarovanje tovora, pa tudi, kako lahko bolj učinkovito porazdelite tovor v svojem vozilu in kateri enostavni ukrepi pomagajo učinkovito varovati predmete.«Varnostni trk z naloženim tovorom tokrat ni bil izveden na saneh z vnaprej določenim pojemkom hidravlične zavore, temveč sta bila za test izbrana dva identična serijsko izdelana srednje velika družinska karavana z veliko prostora za prtljago – golfa pete generacije. »V en avto smo 145 kilogramov pohištvenih paketov znamke Ikea in druge drobne opreme za dom naložili pravilno z elementi za pritrjevanje, v drug avto pa enak tovor nepravilno brez ustreznega pritrjevanja. Oba golfa smo s hitrostjo 45 km/h čelno, s celotno površino prednjega dela zaleteli v togo oviro – steno,« postopek opisuje Gregorčič.Preskusni trk je dokazal, da premišljeno zložen in ustrezno pritrjen tovor ni predstavljal nevarnosti za voznika in sovoznika, saj noben predmet ni poletel proti prednjemu delu kabine. Kljub ogromni obremenitvi je jermen, ki je bil zapet po celotni dolžini tovora in dodatno vpet v sidrišči naslonjala zadnje klopi v C-stebričku, prenesel sile in tovor zadržal na mestu. Preskusni lutki sta zaradi učinkovito zavarovanega tovora nesrečo prestali brez tveganja za hujše poškodbe. V nesreči bi bile možne le lažje poškodbe zaradi primarnega naleta avta v steno.Trk golfa, v katerem je bil tovor naložen brez pravilne razporeditve glede na velikost in maso ter nepritrjen, pa je dokazal, da bi morebitna nesreča na poti od trgovine proti domu povzročila pravo razdejanje s hudimi poškodbami. V vsega 50 milisekundah po naletu se je tovor začel silovito pomikati proti prednjemu delu kabine. Sila naleta je pohištvo z vso močjo potisnila v naslonjali prednjih sedežev, ki sta bili v nesreči močno deformirani. V prednji del kabine so prileteli tudi vsi manjši nezavarovani deli tovora. Litoželezna ponev je na lutki voznika povzročila obremenitev in poškodbo, ki bi bila lahko usodna. Avtomobil je bil močno poškodovan tudi znotraj kabine.»Pri čelnem trčenju hipni pojemki dosežejo celo od 30 do 50 g (težni pospešek). To pomeni, da morajo trakovi, ki držijo 145-kilogramski tovor na mestu, zdržati silo, primerljivo z maso sedmih ton. Nezavarovan tovor se ob takem pojemku prosto giblje po kabini in povzroči hud nalet znotraj nje. Kos pohištva, ki zadene potnika pri trku s hitrostjo 45 km/h, povzroči hude poškodbe. Za lažjo predstavo: v telo udari s tako silo, kot bi padli z osmih metrov višine na betonska tla,« rezultate testa ponazori Jure Gregorčič.AMZS zato v Motoreviji in na spletni strani amzs.si/motorevija poleg rezultatov testa objavlja tudi nasvete za voznike, kako naj v avtomobilu pravilno prevažajo tovor, dodaja pa tudi priporočila avtomobilskim izdelovalcem.