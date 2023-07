Tovarne baterij pred polnilnicami: Muska k investicijam vabi Macron

Še naprej je veliko dilem, ali je električna mobilnost prava izbira za čistejšo prihodnost, toda prav nobenih dvomov ni več, da proizvodnja električnih modelov in baterij postaja velik posel za avtomobilske proizvajalce. Med njimi je predvsem Tesla z vse več tovarnami tudi v Evropi.

A dokler se bomo o električni mobilnosti pogovarjali le na ravni osebnih avtomobilov in skoraj nič na področju tovornjakov, ladij, letal in vojaške industrije, prave okoljske rešitve ne bo. Seveda je jasno, da je tako velika prevozna sredstva skoraj nemogoče poganjati le na elektriko, toda prav zato bi se lahko nehali sprenevedati, da bomo bistveno rešili okolje le z osebnimi električnimi avtomobili. Kakor koli že, vsaj v Evropi politične odločitve narekujejo pomembno spremembo, da se mora avtomobilska industrija usmeriti v elektriko, pri čemer ritem sprememb že dolgo narekuje Tesla z Elonom Muskom na čelu.

Tesla še zdaleč ni edini proizvajalec z velikimi načrti v električni mobilnosti. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Francoske subvencije

Za kako pomembne dogodke gre, kaže navzočnost najpomembnejših evropskih politikov. Ko je Tesla lani odprla prvo evropsko tovarno v Berlinu, je na odprtje prišel tudi kancler Olaf Scholz, enako se zadnje mesece šefu Tesle dobrika francoski predsednik Emmanuel Macron. Macron je potrdil, da se pogovarjata o električnih avtomobilih in tovarnah baterij in da bo Musku ponudil možnost ugodnih investicij za gradnjo tovarn v Franciji; v tem kontekstu je omenil celo gradnjo gigatovarne za električne baterije.

Francija želi postati evropsko središče za industrijo e-vozil, zato pripravljajo nove subvencije, hkrati pa agresivno lobirajo, saj je električna mobilnost eden najpomembnejših projektov Macronove administracije. Nove velike tovarne v Franciji za razvoj e-mobilnosti so odprli že Stellantis, Mercedes-Benz in naftna družba TotalEnergies, enako pa je Macron opravil že celo vrsto pogovorov z azijskimi investitorji.

V Valencii druga Teslina tovarna v Evropi?

Macron je v preteklosti že lobiral, da bi Tesla prvo tovarno v Evropi odprla v Franciji, toda zgradili so jo v Nemčiji. Tudi zdaj ima francoska politika močno konkurenco, le da tokrat na drugi strani, v Španiji. Španska vlada je menda precej blizu dogovora o gradnji Tesline tovarne v Valencii. Posel naj bi bil vreden najmanj pet milijard dolarjev.

Pri Volkswagnu so zatrdili, da nameravajo vložiti približno tri milijarde evrov v gradnjo tovarne baterij v Saguntu, mestu v bližini Valencie. Španija je trenutno druga največja proizvajalka avtomobilov v Evropi, pri čemer spretno uporablja evropska sredstva za okrevanje po pandemiji.

Teslin interes za gradnjo novih tovarn v Evropi je precej jasen. Tu je njihov najbolj priljubljen model Y, ki ga proizvajajo v tovarni blizu Berlina, medtem ko morajo svoj drugi najbolje prodajani avto, model 3, v Evropo še naprej uvažati iz tovarne v Šanghaju. Prav zato lahko pričakujemo nove Tesline tovarne tako v Španiji kot Franciji in bržkone še marsikje na stari celini.

Brez polnilnic ne bo elektromobilnosti

Tesla ni edini proizvajalec z velikimi načrti v električni mobilnosti, a marsikje poudarjajo, da ne evropski ne ameriški trg nista pripravljena na popoln preskok na električne avtomobile. Eden glavnih pri ameriški podružnici Kie Steven Center je namreč poudaril, da je treba nujno okrepiti celotno infrastrukturo polnilnih postaj. To je govoril na srečanju s kalifornijskim guvernerjem Gavinom Newsonom, kar ni naključje, saj je ravno Kalifornija ameriška zvezna država z največ prodanimi električnimi avtomobili. V tej državi namreč prodajo kar 36 odstotkov vseh električnih avtomobilov v ZDA.

90 tisoč polnilnih postaj imajo v Kaliforniji, a je to še bistveno premalo.

V Kaliforniji imajo že skoraj 90.000 polnilnih postaj, toda za popoln prehod na električno mobilnost je to še vedno bistveno premalo. In prav to je tisto, kar bi moralo evropske politike najbolj zanimati – namesto da zgolj zapovedujejo uporabo električnih avtomobilov, naj raje pripravijo ustrezno polnilno infrastrukturo. Kajti z dovolj hitrimi polnilnicami bo sledila tudi množičnejša uporaba električnih avtomobilov.