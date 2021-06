Tovarna skozi čas

Vodstvo BSH Adriatic East regije: Matija Petrin, Wolfram von Ohain in Boštjan Gorjup Foto: arhiv podjetja

Gre za največji proizvodno-razvojni obrat malih gospodinjskih aparatov v Evropi.

Praznovanje 50-letnice je vedno priložnost za pogled nazaj in razmislek o prihodnosti. To je pogled na 50 let razvoja tovarne malih gospodinjskih aparatov, na 50 let uspešne zgodbe. Začela se je leta 1970 v takratnem obratu Gorenja v Nazarjah s proizvodnjo stenskih kuhinjskih tehtnic za nemško podjetje Krups.Zaveza direktorja Gorenja, da z vzpostavitvijo proizvodnega obrata prispeva k razvoju Zgornje Savinjske doline, je bila rezultat takratnega naprednega stanja duha v državi. Od začetnih 68 zaposlenih, ki so v prvem letu obstoja tovarne izdelali 15.000 aparatov na takratnih 1700 kvadratnih metrih površine, se je njihovo število povečalo na 1700, površina za več kot 20-krat, proizvodnja gospodinjskih aparatov pa na več kot osem milijonov izdelanih enot na leto.Danes lahko s ponosom trdijo, da so največja proizvodno-razvojna lokacija v diviziji malih gospodinjskih aparatov in eno od najpomembnejših ter uspešnih podjetij v koncernu BSH. V njenem okviru je tudi regijska organizacija prodaje, ki koordinira prodajo vseh izdelkov koncerna za 10 držav v jugovzhodni Evropi. Tovarna v Nazarjah je hkrati tudi največji proizvodno-razvojni obrat malih gospodinjskih aparatov v Evropi.V Tehniškem muzeju Slovenije je na ogled predstavitev zgodovine podjetja BSH Hišni aparati, d. o. o., Nazarje z izbranimi izdelki, ki predstavljajo pomemben del slovenske tehniške dediščine. Razstava je rezultat sodelovanja podjetja BSH in Tehniškega muzeja Slovenije v sklopu prireditev Tehnika v gospodinjstvu, ki potekajo v luči projekta Slovenija – evropska gastronomska regija 2021. Na ogled je v TMS v Bistri pri Vrhniki še vse do 31. decembra.