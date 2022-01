Topla tla v kopalnici

V kopalnici preživimo vse več časa, zato mora biti udobna in primerno topla. Eden bolj neprijetnih občutkov je, ko z bosimi nogami stopimo na hladna keramična tla. A za to obstaja enostavna rešitev: talno ogrevanje.

Talno ogrevanje reguliramo s termostatom.

Če gradimo novo hišo ali adaptiramo stanovanje z lastnim ogrevanjem, bomo napeljali vodno talno ogrevanje po vsem stanovanju, tudi v kopalnici. Tega ne moremo storiti v stanovanju v bloku s skupnim ogrevanjem, praviloma z radiatorji. Lahko pa si za kopalnico omislimo električno talno gretje. Če adaptiramo celo kopalnico, poleg ploščic običajno pri menjavi odtokov odstranimo tudi estrih, kar pomeni, da kopalnico na novo zalijemo z lahkim betonom in pridobimo želeno višino, da položimo grelno mrežo.

Če želimo v tla le inštalirati električno talno gretje, odstranimo samo pas ploščic, kamor bomo položili grelno mrežo ali kabel. Proizvajalcev električnega talnega gretja je kar precej, za električno talno gretje v manjših kopalnicah imajo vsi pripravljene običajno pol metra široke grelne mreže, ki jih razvijemo od začetka do konca kopalnice. Prej moramo natančno izmeriti dolžino in širino pasu ter kupiti točno tako dolgo mrežo, saj grelnega kabla na njej ne moremo odrezati. Če želimo v dva metra in pol dolgi kopalnici položiti mrežo v en meter širokem pasu, bomo kupili štiri ali pet metrov dolgo mrežo.

Zrolana grelna mreža FOTOGRAFIJE: Getty Images

Položimo jo le tam, kjer največ hodimo: od vrat proti umivalniku, do okna in pod tušem, če je ta walk in, se pravi le ploščice s kanaleto brez kadi. Grelne mreže ne polagamo pod pralnim strojem ali umivalnikom, in ne pod tuš kabino s kadjo in pod školjko.

Grelni kabel razpeljemo po lastnem načrtu, primeren pa je zlasti za neravne reliefe, saj ga lahko prilagodimo, prilepimo z lepilnim trakom ali položimo med letve, zanj lahko izdelamo le utor. Grelni kabel na mreži je debel tri milimetre, kar pomeni, da ga bo polagalec ploščic zlahka položil v lepilo tik pod ploščice.

Termostat in časovnik

Grelna mreža ali kabel pod ploščicami kopalnice ima moč okoli 150 W na kvadratni meter in ga priključimo na napetost 230 V. Če smo v kopalnici položili tri metre dolgo in pol metra široko grelno mrežo, naše noge greje 225 W, kar predstavlja malo močnejšo klasično žarnico.

Če je kopalnica večja, ta moč s površino lahko naraste na 1 KW, kar pa že ni zanemarljivo. Seveda to talno gretje ni namenjeno segrevanju kopalnice, vključujemo ga po potrebi. Najbolj enostavno s stikalom pred vrati, ko gremo iz kopalnice, ga izklopimo. Da ga ne bi pozabili izključiti, montiramo stikalo s časovnikom ali termostat, da se izognemo nepotrebni porabi elektrike. Nastavimo ga, da po denimo 15 minutah ugasne.

Digitalni termostati nam ponujajo paleto možnosti z nastavitvami gretja za vsak dan posebej.

Običajno za regulacijo talnega gretja inštaliramo termostat. Poznamo analogne, kjer gumb zavrtimo na določeno temperaturo, do katere želimo, da talno gretje deluje, nato se izklopi. Digitalni termostati nam ponujajo paleto možnosti z nastavitvami gretja za vsak dan posebej; denimo zjutraj od šestih do osmih in zvečer od sedmih do devetih. Možnosti je neskončno.

Termostat običajno upošteva dve temperaturi; temperaturo zraka v kopalnici in temperaturo tal, ki jo meri sonda, ki jo inštaliramo, ko polagamo grelno mrežo. Termostat nastavimo po lastni želji, običajno tako, da bo upošteval obe temperaturi in nato vključil oziroma ugasnil talno gretje.