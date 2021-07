Top pet vrst zelenjave, ki jih v visoke grede sadimo pozno poleti

Visoke grede so v zadnjih letih postale tako priljubljene, da so vrtnariti začeli celo tisti, ki prej pred hišo nikoli ne bi želeli gredic. Dvignjeni vrtički so bolj kot njivi podobni koritom za rože, zato so na vrtovih lahko videti še kako lično, ko pa na njih zrastejo prvi pridelki, je navdušenje zagotovljeno. K povečanju števila visokih gred je pri nas pripomoglo tudi koronsko obdobje, ki ga je marsikdo izkoristil za vrtnarjenje, mi pa danes svetujemo, za zasaditev ali setev katerih vrtnin je v poznem poletju še čas.