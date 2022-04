Toliko denarja (na mesečni ravni) potrebujete za srečo

Zadovoljstvo so izvajalci študije opredelili z dvema dejavnikoma: s splošno oceno življenja in s čustvenim ugodjem. Splošna ocena življenja zaobjema skupno zadovoljstvo z življenjem in doseženimi cilji, čustveno ugodje pa temelji na vsakodnevnih občutkih. Branje nadaljujte TUKAJ!