Toliko časa po tem, ko vstanete, spijte kavo, da bo imela največji učinek

Marsikdo dneva ne more pričeti brez skodelice kave, pa naj bo to zaradi dišečega vonja, odmerka kofeina ali pa zgolj iz navade. V vsakem primeru vas popolnoma razumemo, če svojega doma ne morete zapustiti, ne da bi si najprej privoščili požirek te magične črne tekočine. Dokazano je, da kofein predrami naše možgane, dejstvo pa je tudi, da pogosteje in bolj redno kot bomo kavo pili, več je bomo potrebovali, da nas zbudi.Nadaljevanje vas že čaka na Odprti kuhinji.