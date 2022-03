To znamko avtomobilov imajo tatovi najraje

Medtem ko je bilo leta 2020 izmaknjenih nekaj več kot 600 motornih vozil, se je lani to število močno zmanjšalo, konkretno ima policija v statistiki 417 odtujenih vozil. Največji delež je bilo kot vedno osebnih avtomobilov ter motornih koles in koles z motorjem. Avtomobilov je bilo lani ukradenih manj kot leta 2020, a upad ni bil tako velik (209: 279), predvsem se je skupna številka zmanjšala zaradi bistveno manj tatvin koles z motorjem v primerjavi z letom 2020 (116: 217).

Upadanje in sezonski razlogi

»Predlani je bila pri nas zgodnja zelo topla pomlad, in takrat je bilo ukradenih nadpovprečno veliko koles z motorjem, lani jih ni bilo toliko,« pojasnjuje Dejan Garbajs, vodja sektorja za splošno kriminaliteto v upravi kriminalistične policije. Podatki za osebne avtomobile kažejo stalno upadanje, ki je opazno že od leta 2015.

VIR: Policija

»Nekoč smo imeli po 1300 do 1400 iskanih vozil na leto, po letu 2015 pa se številka s kakšno vmesno izjemo stalno zmanjšuje. Morda je zdaj delni razlog virusna kriza, a mislim, da ne gre samo za to – ukradeni avtomobil je danes težje predelati, mu prirediti dokumente in ga prodati naprej, zlasti to velja za cenejša vozila. Avtomobili imajo vedno več zaščite in predvsem označb, delom se lažje sledi. Storilec ima tako ogromno dela, da vse to spremeni. Trideset ali še več je znakov, po katerih se lahko ugotovi izvor ukradenega avtomobila. Tako gre vedno več ukradenih avtomobilov v nadaljnjo prodajo po delih v Sloveniji in tujini, saj se s tem več zasluži kot s prodajo celega vozila,« razlaga Garbajs.

Priljubljeni modeli in znamke

Če pogledamo še lansko statistiko pri avtomobilskih modelih in znamkah, ni presenečenj. Na vrhu najbolj želenih modelov je pri tatovih ostal renault clio z 21 ukradenimi primerki, na drugem mestu je bil še en predstavnik francoske znamke, renault megane (17), šele potem volkswagen golf (7), ki je bil sicer, če gledamo desetletno obdobje, ena najpogostejših tarč tatov. Tudi med znamkami je bil lani na vrhu Renault s 57 ukradenimi vozili, za njim Volkswagen (27) in nato Audi (17). Te znamke so skupaj z BMW (lani 8 ukradenih) pri nas tudi v daljšem obdobju najbolj priljubljene pri tatovih.

VIR: Policija

Pri kolesih z motorjem so bili najbolj iskani izdelki znamke Piaggio pa tudi našega Tomosa. Lani je bilo sicer odtujenih skupno 116 koles z motorjem (leto prej 217), število ukradenih motociklov se v primerjavi s predlani skoraj ni spremenilo, bilo jih je 34.

Največ tatvin motornih vozil se zgodi na območju Ljubljane, pred leti je ta delež presegal dve tretjini, trenutno je okoli polovice (lani 53 odstotkov). Za njo so Celje z 11 odstotki, Maribor z 10 in Novo mesto z 9. Največ tatvin se zgodi ponoči, med 23. in 5. uro.

VIR: Policija