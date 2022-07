To upoštevajte pri prenovi stanovanja

Že dlje razmišljate o prenovi stanovanja ali vsaj kakšne sobe, pa ne veste, kje bi se zadeve sploh lotili, proračun pa ne dovoljuje dodatnih stroškov, ki bi jih namenili arhitektu ali notranjemu oblikovalcu? Lotiti se prenove sami sploh ni tako grozljivo, če si le vzamemo dovolj časa in upoštevamo nekaj preprostih napotkov strokovnjakov.

Barve in njihove odtenke izbiramo s pomočjo barvnega kroga. FOTO: Humonia/getty Images

Najprej se dela lotimo v glavi, na papirju, ob računalniku. Zamisli in želje si zapišemo, in sicer čim bolj konkretne. Kako veliko sedežno bi radi imeli, kakšne barve preprogo, iz katerega materiala bo klubska mizica …? Ko so želje enkrat na prostem, jih poskušamo uskladiti z realnostjo, pri čemer je treba v prvi vrsti upoštevati funkcionalnost.

Če so v gospodinjstvu denimo majhni otroci in kosmatinci, izberemo oblazinjeno pohištvo iz materialov, ki jih ni težko očistiti, in se, naj nam bo še tako všeč, izogibamo bleščeče beli. Če živimo sami in redko koga gostimo, ne potrebujemo ogromne sedežne ali jedilne mize za šest oseb, ampak prostor raje zapolnimo s čim bolj koristnim. Če delamo od doma, ne pozabimo na delovni kotiček.

Če opremljamo prostor, kjer bi se radi po napornem dnevu sprostili, se bo treba odreči močnim barvam.

Še en nasvet notranjih oblikovalcev je izjemno pomemben in nam bo močno olajšal prenovo, in sicer, da ne razmišljamo o tem, kako si želimo, da bi bil prostor videti, temveč kako se želimo v njem počutiti. Razlika med enim in drugim je lahko ogromna.

Če denimo opremljamo prostor, kjer bi se radi po napornem dnevu sprostili, se bo treba odreči močnim barvam, ki nas polnijo z energijo, kot so rdeča, oranžna, tudi močna rumena. Namesto njih raje izberemo nežne odtenke zelene in modre, tudi bež in nevtralne tone. Ko se odločimo, kako se želimo v prostoru počutiti, naredimo korak dalje in izberemo barvno shemo, ki naj se s tem sklada.

Najbolj varni so denimo različni odtenki ene barve, kombinacija barv, ki so na barvnem krogu druga ob drugi (analogne barve), ali pa so si nasproti (komplementarne).