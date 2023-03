To sta vinogradniška superkompaktneža: vitrac in viroc (FOTO)

Na radgonskem sejmu Agra smo lani lahko videli specialna vinogradniška traktorja, ki ju proizvaja južnotirolski WM Agri Technics, in sicer modela vitrac in viroc. Pri nas jih prodaja Goimpex Srl, ki je za viroc lani na Agri prejel zlato medaljo. Po sejmu so pripravili še praktično predstavitev obeh traktorjev v Svečini na vinogradniškem posestvu Ducal.

Vitrac med tipičnim vinogradniškim opravilom – mulčenjem medvrstnega prostora FOTOGRAFIJI: Tomaž Poje

Zgodovina vitraca sega v leto 2006, ko je njegov razvoj začel Willy Musser. Hotel je mehanizirati delo na strmih vinogradih, na terasah, v vinogradih z ozko medvrstno razdaljo itd. Prvi vitrac je bil namenjen le škropljenju s pršilnikom, nato pa je dobival druge priključke. Sčasoma je postal večnamenski traktor ali nosilec orodij. Serijsko proizvodnjo so začeli leta 2015.

1,325 metra je vitracov obračalni radij pri širini 90 cm.

Danes sta v proizvodnji manjši vitrac in večji viroc. Vitrac je brez kabine, ima pa varnostni lok, viroc pa je opremljen s kabino, ki se skupaj s komandami obrača za 180 stopinj.

Manjši vitrac

Vitrac ima vgrajen 23,5 kW (32 KM)-motor. Transmisija je brezstopenjska in omogoča hitrost do 10 km/h. Vsako kolo ima lasten hidravlični pogon. Sredinski zgib omogoča zavijanje do ± 80 stopinj. Vitrac tehta 750 kg, skupna dopustna masa pa je 1400 kg. S pnevmatikami 5,70-12 je širok le 80 cm, s pnevmatikami 23x8, 50-12 90 cm, z gumami 23x10, 50-12 pa v širino meri 102 cm. Pri širini 90 cm je obračalni radij le 1,325 metra, kar mu omogoča neverjetno okretnost in prehod v vsako naslednjo vrsto brez dodatnega manevriranja. Lahko ima dvojna kolesa, kar mu še poveča stabilnost na nagibu. Za večje strmine lahko namesto pnevmatik uporablja aluminijasta kolesa, ki imajo na obodu stožce.

Viroc ima močnejše motorje, kabino in še več opreme.

Varnostni lok je v dveh izvedbah oziroma višinah, pri enem je traktor visok 150 cm, pri drugem pa 190 cm. Priključna gred je gnana hidravlično in se vrti v obe smeri. Sedež za voznika je zračno vzmeten in obračljiv skupaj s komandami – obrne se za 180 stopinj glede na to, kakšen priključek uporabljamo. Traktor se upravlja prek dveh večfunkcijskih ročic, ki sta na vsaki strani sedeža. Porazdelitev mase na obe osi je enakomerna.

Večji viroc

Pri virocu gre za podoben koncept, le da ima močnejše motorje, kabino in še več opreme. Viroc VR 60 ima Hatzov motor s 43,7 kW (60 KM) moči, viroc VR 80 pa motor s 55,4 kW (75 KM). Transmisija je hidrostatična in omogoča hitrosti od 0 do 20 km/h. Vsako kolo ima svoj hidromotor. Zgib omogoča zavijanje do ± 82 stopinj. Kabina je bolje opremljena, ima monitor, prek katerega upravljamo določene funkcije. Tako vitrac kot viroc imata na voljo priključke iz hišne proizvodnje, uporabljata pa lahko tudi priključke drugih proizvajalcev.