To soboto in nedeljo v Radovljico na čokolado

V soboto, 15., in v nedeljo, 16. aprila, bo v Radovljici že 10. festival čokolade, ki ga organizira Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. V minulem desetletju se je dokazal kot izjemen kulinarični dogodek, ki daje smernice tudi marsikateremu drugemu dogodku v Sloveniji, hkrati pa vsa leta sledi rdeči niti čokolade; obiskovalcem jo ponuja v okušanje in nakup ter jo vklaplja v druge oblike in program festivala. Festival je nedvomno največji čokoladni dogodek in eden večjih kulinaričnih dogodkov v Sloveniji. Vsako leto ga obišče od 20.000 do 40.000 ljudi iz vse Slovenije in tudi iz tujine.

Radovljica postane sladko mesto, čokoladnice in ponudniki čokoladnih izdelkov poskrbijo za največjo izbiro čokolade v Sloveniji. Festival ima pester spremljevalni program, namenjen vsem generacijam, saj bodo med drugim pripravili otroške delavnice in predstave, koncerte, kulinarične šove, razstave, mesto obiščejo ulični umetniki. Obiskovalce vsako leto razveseli nov vsebinski poudarek.

Zakaj obiskati festival? Zaradi degustacij čokolade in čokoladnih izdelkov, ker so tu zbrani slovenski in nekateri tuji ponudniki čokolade, ker ponuja bogat program za otroke in družine, zaradi odličnih koncertov in izjemnega festivalskega vzdušja, ker je to največji sejem čokoladnih izdelkov v Sloveniji in ker se zaradi dogajanja, ugodnih paketov in zanimive okolice splača priti za več dni.