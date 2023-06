To so zadnji trendi pri prenovi doma

Na biološki ravni za uravnavanje našega razpoloženja skrbijo različni hormoni. Eden od njih je serotonin, pogosto imenovan tudi hormon sreče, ki ima pomembno vlogo pri občutkih zadovoljstva, osredotočenosti in splošnega dobrega počutja. Če je raven serotonina v telesu nizka, lahko to povzroči žalost, tesnobo ali celo depresijo. Njegova raven vpliva tudi na to, kako se spopadamo s stresom. Če je nizka, se veliko težje spoprimemo z vsakdanjimi izzivi, kar je lahko tudi vzrok za slabo razpoloženje in anksioznost.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Velux