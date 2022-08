To so Xiaomijeve novosti (FOTO)

Tudi Xiaomi si želi odrezati kos pogače v segmentu pametnih telefonov s prepogljivim zaslonom. In njegov novi ultra tanki zložljivi telefon xiaomi mix fold 2 ima kaj pokazati.

Ko je odprt, je debel le 5,4 milimetra, poganja ga super zmogljivi Qualcommov procesor snapdragon 8+ gen 1, opremljen pa je s kamerami, razvitimi v sodelovanju s slovito nemško fotografsko firmo Leica, s katero je doslej sodeloval Huawei.

Velika zaslona

Xiaomi mix fold 2 se ponaša z dvema zaslonoma amoled. Zunanji ima klasično zasnovo z razmerjem stranic 21:9, diagonalo 6,56 palca, ločljivostjo 2520 x 1080 točk in s hitrim 120-herčnim osveževanjem slike. Notranji veliki zaslon ima konkretnih osem palcev in uporablja črni matrični material za zmanjšanje odseva na zaslonu. V primerjavi s tradicionalnimi zasloni ima 33 odstotkov večjo prepustnost svetlobe, poraba energije pa je 25 odstotkov manjša. Zaslon ima ločljivost 2160 x 1914 pik in prav tako podpira 120-herčno osveževanje slike.

Novi prepogljivko xiaomi mix fold 2 FOTOGRAFIJE: Xiaomi

Za tako velik zaslon so prilagodili tudi operacijski sistem MIUI fold 13, ki temelji na že znanem vmesniku MIUI. Prilagojene so tudi sistemske aplikacije. Koledar, upravljanje datotek, snemalnik zvoka, zapiski in druge aplikacije uporabljajo novo zasnovo stolpcev, tako da v celoti izkoristijo veliki zaslon. Uporabnik lahko zdaj s tremi prsti potegne za razdeljen zaslon. Do lebdečih oken lahko hitro dostopa prek stranske vrstice, ki jo lahko uporabi tudi za izhod iz načina razdeljenega zaslona.

Naveza z Leico

Xiaomi mix fold 2 je opremljen z glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotno kamero s 13 MP in telefoto kamero z osmimi milijoni točk z dvakratno optično povečavo.

Xiaomi odslej sodeluje z nemško Leico.

Poleg objektiva summicron, ki ima Leicin certifikat, xiaomi mix fold 2 ponuja tudi dva posebna fotografska stila, imenovana Leica Authentic Look in Leica Vibrant Look, ki uporabniku ponujata večjo ustvarjalno svobodo. Kar se tiče videa, mix fold 2 podpira snemanje po standardu Dolby Vision HDR ter Dolby Vision in Dolby Atmos za ogled videa. Kaj več o tem pa tedaj, ko bomo aparat prejeli na test.

Širok nabor novih naprav

Xiaomi je predstavil še celo vrsto drugih naprav: tablico xiaomi pad 5 pro, telefon redmi K50 ultra, slušalke xiaomi buds 4 pro, uro xiaomi watch S1 pro, brezžični sprejemnik/oddajnik za deljenje slike xiaomi conference tapcast in brezžični zvočnik xiaomi bluetooth speakerphone pa tudi kuhinjsko napo mijia smart purifying range hood P1 in pralno-sušilni stroj s kapaciteto 15 kg mijia dual-drum.

Veliko so delali na pregibnem mehanizmu.

Xiaomi pad 5 pro ima ogromen, 12,4-palčni zaslon z visoko ločljivost 2560 x 1600 točk in visoko hitrostjo osveževanja 120 Hz. Vgrajeni konferenčni način lahko pretvori govor v besedilo v realnem času, hitro razlikuje med različnimi govorci in podpira prevajanje v realnem času med kitajščino in angleščino.

8,02 palca meri notranji zaslon xiaomija mix fold 2.

Pametni telefon redmi K50 ultra se lahko pohvali s procesorjem snapdragon 8+ gen 1 in trojno kamero, ki jo sestavljajo glavna kamera s 100 MP, ultra širokokotna kamera z 8 MP in telefoto kamera z dvema milijonoma točk. Niti baterija ni od muh, saj ima kapaciteto 5000 mAh, s tehnologijo 120 W hypercharge pa se do konca napolni v borih 19 minutah. Predstavljena je bila tudi posebna različica redmi K50 ultra mercedes-AMG petronas formula one team summer edition z značilnimi barvami in teksturami dirkaške ekipe.