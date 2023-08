To so uporabni nasveti za uporabo sesalnika

Dober sesalnik je nepogrešljiv gospodinjski pripomoček. Da bo res dolgo uporaben, je treba pri ravnanju z njim upoštevati nekaj preprostih pravil, prvo se glasi: ob nakupu preberite navodila za uporabo, ki napravi niso priložena zgolj za okras. Vzemite si čas, spoznajte vse funkcije in dodatke ter ugotovite, kako jih uporabljati. Vsaka krtača in nastavek ima svoj namen, ne sesajte vseh površin z enim oziroma eno.

Najprej s tal poberite predmete, ki bi se lahko zataknili v cevi. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Preden začnete sesati, se prepričajte, da v cevi ni ostal kakšen predmet, ki bi oviral ali povsem onemogočal delovanje naprave. Opravite lahko preprost test: v cev vrzite majhen kovanec, in če na drugi strani ne pade ven, ga pri tem nekaj ovira, to pa je treba pred začetkom sesanja odstraniti. Tako kot čiščenje cevi je dobrodošlo tudi čiščenje ščetke, najbolje po vsakem sesanju. V njene reže ali koleščke se namreč ujamejo prah, dlake, lasje in druga umazanija, vse to je treba po vsaki uporabi odstraniti. Najlažje s pomočjo tankega predmeta, ki bo dosegel vsa skrita mesta, in priročne krtačke, ki bo kos tudi najbolj trdovratni umazaniji.

Proč s sivimi filtri

Vseeno je, kje se med sesanjem nabira umazanija, v vrečki, suhi zbirni posodi ali posodi z vodo, njihovo redno čiščenje oziroma menjavanje je obvezno. Če gre za vodni sesalnik, umazano vodo odstranite po vsaki uporabi, sicer vas bo že po nekaj dneh nase opozorila z neprijetnim vonjem. Če gre za suh zbiralnik, lahko s pogledom nanj presodite, kdaj potrebuje praznjenje, pri vrečkah velja pravilo: ko opazite, da se zmanjša sesalna moč, je skrajni čas za novo, najbolje pa jo je zamenjati, ko je napolnjena do dveh tretjin.

Sesalnik hranite na suhem mestu, da se v njem ne bi nabirala vlaga, in tako, da se ne bosta mogli poškodovati cev ali krtača.

Tako kot vrečke je treba za dolgo in brezhibno delovanje sesalnika menjati njegove filtre. Kadar so ti stari in dotrajani, se sesalna moč zmanjša, prav tako lahko umazanija z njih zaide v vitalne dele in ogrozi delovanje, več prahu se sprošča tudi v zrak. Splošnega pravila, kako pogosto menjati filtre, ni, to je namreč odvisno od tega, kako pogosto sesate, je pa dobro občasno preveriti, v kakšnem stanju so, in jih, kadar postanejo sivi in vidno dotrajani, nadomestiti z novimi.

Ne pretiravajte

Preden se lotite sesanja, s tal poberite drobnarije, ki bi lahko poškodovale krtačo ali cev, denimo kovinske lasnice, kovance, plastične igračke, tkanine, ki bi jih sicer posesali. Sesalnik je namenjen sesanju prahu in manjše umazanije, zato poskrbite, da vanj ne bi zašli predmeti, ki bi ga lahko poškodovali.

Ne pozabite na redno menjavo filtrov. FOTO: Z1b/Getty Images

Če imate hišne ljubljenčke, je morda res treba sesati vsak dan, a več kot enkrat na dan sesalnika tudi v tem primeru ni treba vzeti v roke.

Po vsaki uporabi napravo izklopite iz električnega omrežja in pospravite kabel, potem pa postavite na varno, da se ne bi poškodovala cev ali krtača. Sesalnik hranite na suhem mestu, da se v njem ne bi nabirala vlaga, ki bi poškodovala motor in privedla do povečanega kopičenja umazanije na filtrih.