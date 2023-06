To so triki pri čiščenju avtomobila (FOTO)

Ne glede na to, ali so vaše poti z avtomobilom daljše ali krajše, vsakodnevne ali občasne, vselej je vožnja lepša, kadar je notranjost jeklenega konjička čista in sveža. V poletni vročini je to še posebno pomembno, zato poglejte nekaj domiselnih načinov, uporabnih pripomočkov in učinkovitih trikov, ki zagotavljajo čistočo in svežino v avtomobilu.

Pravi pripomočki

Armaturno ploščo, volan, ročke, vrata in drugo notranjost je najbolje čistiti s krpicami iz mikrovlaken, saj nase dobro vežejo prah in preostalo umazanijo. Če kabina ni preveč umazana, je dovolj, da krpico zmočite z običajno vodo, z njo obrišete površine in jih nato posušite s suho krpo. Pri večji umazaniji vodi dodajte malo detergenta za pomivanje posode, površine obrišite, splaknite in nato osušite. Armaturo in druge površine zloščite z nekaj kapljicami vazelina, ki ima prav takšen učinek kot temu namenjena, a do okolja manj prijazna in dražja loščila.

Krpa iz mikrovlaken je uporaben pripomoček. FOTO: Rattankun Thongbun/Getty Images

Stekla je najbolje čistiti s temu namenjenimi vlažnimi robčki. Tako z zunanje kot z notranje strani. Da bi bil način res učinkovit, en robček uporabite za približno en kvadratni meter stekla, z zunanje strani večjo umazanijo najprej sperite z vodo.

Težko dostopne kotičke, denimo umazanijo med šivi na stolih, očistite s suho zobno ščetko ter sedeže nato posesajte, reže na klimatski napravi boste najlažje očistili s posebnim spužvastim nastavkom, s katerim lahko dosežete celotno površino posamezne reže, v predalčke, kamor odlagate lončke s pijačo, pa postavite gumijast modelček za peko mafinov. Ko se umaže, ga preprosto izvlecite in operite.

Svežina je pomembna

Prijeten vonj in svežino lahko zagotovite na različne načine, naprej pa je treba poskrbeti, da iz avtomobila izginejo neprijetne vonjave. V ta namen po sedežih (če niso usnjeni) in avtomobilskih preprogah posujte jedilno sodo, počakajte približno pol ure in površine posesajte. Soda nase veže neprijetne vonjave. Za odišavljanje avtomobila si lahko pomagate z nekaterimi preprostimi, a več kot učinkovitimi načini.

Uporabni les

Priskrbite si leseno ščipalko za obešanje perila, nanjo nakapljate nekaj kapljic izbranega eteričnega olja in jo pritrdite na režo klimatske naprave ali zračnika. Vsakič, ko bo iz njih pihal zrak, se bo po avtomobilu širil prijeten vonj.

S pomočjo koščka lesa lahko izdelate obešanko za vzvratno ogledalo.

Od veje premera približno tri centimetre po celi širini odrežite pet milimetrov debel košček, vanj zvrtajte luknjico in skoznjo napeljite vrvico. Na košček lesa nakapljate eterično olje po izbiri in dišavo obesite na ogledalo. Vsakič, ko vonj popusti, samo dodajte nekaj kapljic.

Učinkovito sredstvo za odišavljanje avtomobila je jedilna soda. Zmešajte jo z nekaj kapljicami izbranega eteričnega olja, dodate lahko posušene in narezane olupke pomaranč, limone ali limete, z mešanico napolnite manjše bombažne vrečke, jih tesno zaprite in razporedite po avtomobilu.

Dišava ima dvojni učinek: zaradi sode nase veže neprijetne vonjave in zaradi naravnih dišav v okolje sprošča prijetne arome.

Stekla je najbolje čistiti s temu namenjenimi vlažnimi robčki.

Vsak čas bo zacvetela dišeča sivka. Ko bo v polnem razcvetu, porežite njene cvetove, jih posušite in s suhimi napolnite bombažne vrečke. To je še ena povsem naravna dišava za avtomobil, ki bo hkrati pripomogla k mirnejšim živcem. Te boste, glede na prometne napovedi za poletje, nedvomno potrebovali.

Pred sesanjem pregibe na sedežih očistite z zobno ščetko. FOTO: Fotoduets/Getty Images