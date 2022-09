To so tri rastline, ki v dom prikličejo ljubezen

Po filozofiji feng šuj nekatere rastline privlačijo denar, druge varujejo pred negativno energijo, tretje pa lahko pomagajo celo pri iskanju ljubezni. S katerimi bi se morali obdati, če bi radi malo spodbude na tem področju?

Ciklama

Feng šuj pravi, da ciklama v dom prikliče ljubezen in harmonijo. Prav tako pozitivno vpliva na komunikacijo med ljudmi, zato je idealno darilo za zakonske pare, ob obletnicah porok ali za samo poroko. Priporočljiva pa je tudi za vse, ki so osamljeni in že dolgo iščejo sorodno dušo. Pod njenim vplivom bi se lahko zadeve obrnile na bolje.

Spatifil

Imenovan tudi dekliška sreča. Stara modrost pravi, da bo dekle, ki v dar dobi to lončnico, kmalu spoznalo sorodno dušo. Če jo v dar dobi ženska, ki je v zvezi ali poročena, pa bo kmalu pozdravila dojenčka. Spatifil namreč simbolizira ljubezen, predanost in tudi plodnost.

Hibiskus

Feng šuj ga imenuje ljubezenski magnet. Najboljši učinek z vidika ljubezni sicer ima, kadar je umeščen na jugozahod doma oziroma v tamkajšnji vogal. V tem primeru naj bi znatno pripomogel k temu, da bo njegov lastnik našel sorodno dušo.