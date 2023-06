To so tri malenkosti, s katerimi boste naredili balkon udoben

Balkon je del stanovanja, ki se v toplejših dneh spremeni v priljubljeno oazo in kotiček za pitje kave, branje knjig, poslušanje glasbe, druženje s prijatelji ali zgolj za posedanje v prostem času.

Z nekaj rastlinami in mehkimi blazinami bo balkon postal oaza sredi mesta. FOTO: Maria Korneeva, Getty Images

Naj bo velik ali majhen, udobje na njem je pomembno. Tega lahko, prav tako ne glede na velikost zunanje površine, brez pretiranih izdatkov pričarate z zgolj tremi malenkostmi. Poglejte, kaj potrebujete, da bo vaš balkon postal najljubši del doma.

Naj bo mehko

Vseeno je, v katerem delu leta smo, vedno je lepše kot na trdih stolih posedati na mehkih in si, ko zaveje večerni hlad, toplino pričarati z odejico. Kar pomeni, da bo na balkonu veliko prijetneje, če boste na sedišča položili nekaj blazin in odej. Ti so ključni del opreme tega dela doma in že pogled nanje pričara mehkobo ter toplino. Barvo in materiale prilagodite svojemu okusu in barvni shemi okolice, pomembno je le, da na te dodatke ne pozabite.

Primerna svetloba

Pomembno je tudi vzdušje, ki ga pričarajte s svetlobo, najraje s svečkami in drugimi svetili. Sveče lahko postavite na mizo ali tla, pri tem pazite, da ne boste povzročili požara, zato naj bodo svečke vselej v svečnikih in pod nadzorom! Z lučkami, tudi tistimi, ki jih sicer uporabljate v času božično-novoletnih praznikov, lahko okrasite stene, strop, ograjo balkona. Večje ali manjše lučke, lampijončki in druga svetila se lahko napajajo iz baterij, tako dejstvo, da na balkonu najbrž nimate vtičnice, ne bo oviralo užitkov v nežni romantični svetlobi.

Sredi narave

Tretji element, ki zagotavlja udobnejše bivanje na balkonu, so rastline. Ob njih boste imeli občutek, da ste sredi narave. Velikost rastlin, s katerimi boste okrasili kotiček pod nebom, prilagodite svojemu okusu ter velikosti balkona, detajl, na katerega je dobro biti pozoren, pa so sadilni lončki: izberite lepe, zanimive modele v barvah, ki se skladajo z barvami balkonskega pohištva in odej ter blazin, ki vam na njem zagotavljajo udobje. S temi tremi dodatki se boste, sami ali v družbi, še raje zadrževali na velikem ali majhnem balkonu.