To so šopki, ki jih lahko postavite v kopalnico

Če radi dom okrasite s šopki rezanega cvetja, je zdaj pravi čas. Vrtovi se ponašajo s cvetočimi potonikami, različnimi vrtnicami, hortenzijami, perunikami in drugimi pisanimi cvetovi. Nekaj si jih lahko znajde tudi v vazi na domači mizi. Zakaj ne bi kakšen šopek postavili tudi v kopalnico? Sicer so tam bolj vlažne razmere, a nekaterim rastlinam to ustreza. Na primer, orhidejam.

