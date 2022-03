To so sončne prinašalke pomladi (FOTO)

Cvet meseca marca je narcisa, s svojimi rumenimi cvetovi ravno pravšnja za začetek pomladi. Čeprav so običajno rumene ali bele ali v kombinacijah teh barv, pa so se v novejši zgodovini pojavile tudi oranžne in celo rožnate. Simbolizirajo ponovno rojstvo in upanje, zato so zelo priljubljene ob veliki noči, s svojo živahno rumeno barvo pa tudi veselje.

Vedno jih podarjamo v šopku. FOTO: Aliekkie Blazhin/pexels

Ime so dobile po legendi iz grške mitologije, in sicer naj bi se nimfa Eho zaljubila v Grka, ki mu je bilo ime Narcis, ta pa do nje ni gojil enakih čustev, dejal ji je celo, naj ga pusti pri miru. Zlomljenega srca je Eho odšla, žalostna zgodba pa je prišla na ušesa boginji maščevanja, in ta je Narcisa zvabila do tolmuna; tam je samovšečnež na gladini zagledal svoj odsev, ki ga je tako očaral, da je padel v vodo in se utopil. Po smrti se je spremenil v cvet, in tega so poimenovali narcisa.

Čeprav je legenda žalostna, pa so stari Rimljani narcisi pripisovali zdravilno moč, njen izloček naj bi namreč celil rane. Pravzaprav je resnica povsem drugačna, saj je narcisa strupena, njen izloček vsebuje ostre kristale, ki naj bi jo ščitili pred rastlinojedimi živalmi, zato bolj kot pripomore k celjenju ran, kožo draži.

Če boste tistim, ki marca praznujejo rojstni dan ali kateri drugi pomembni dogodek, podarjali narcise, pazite, da bodo vedno v šopku. Več narcis na kupu namreč, če gre verjeti še eni legendi o teh cvetlicah, obdarovanca razveseli, če podarimo le en cvet, pa naj bi mu to prineslo nesrečo. V nekaterih državah po svetu se narcise tradicionalno podarjajo ob deseti obletnici poroke in drugih pomembnih dogodkov.

Čebulice posadimo med septembrom in novembrom. FOTO: Onepony/Getty Images

Če bi si z njimi radi polepšali okolico hiše, bo treba nekoliko počakati, saj čebulice sadimo jeseni, med septembrom in novembrom. Da bi se pripravile na cvetenje, namreč potrebujejo 12 tednov hladnega vremena. So pa miniaturne narcise na voljo tudi kot lončnice.

V zaprtih prostorih bodo najbolje uspevale, če jim ne bo pretoplo, rade imajo veliko svetlobe. Tudi tiste, ki rastejo zunaj, imajo rade svetlobo, uspevale bodo tudi v polsenci, je pa treba paziti, da jih ne posadimo v premokro in pretežko zemljo: ker v takšnih tleh pozimi običajno zastaja voda, bodo čebulice hitreje zgnile. Še posebno lepo so videti, če rastejo v šopih, zato jih lahko na manjši prostor posadimo več, pazimo le, da bo med čebulicami okrog deset centimetrov razmika.

Nekatere vrste uspevajo tudi v zaprtih prostorih, a v njih ne sme biti pretoplo.

V kombinaciji z drugim pomladnim cvetjem, denimo tulipani, spominčicami ali hijacintami, so narcise čudovit okras v večjih cvetličnih loncih. Ker pa imajo tam manj prostora, jih, ko odcvetijo, prestavimo na gredico, kjer bodo naslednjo pomlad znova zacvetele. Zaradi njihovih strupenih lastnosti pazimo, da čebulic ne zasajamo na dele vrtičkov, kjer se pogosto zadržujejo psi ali mačke, ki bi jih lahko izkopali in morda celo zaužili.

V optimalnih razmerah nas lahko nasad narcis razveseljuje več desetletij.

Ob optimalnih razmerah, torej v dobro odcedni zemlji in pri zadostni količini sončne svetlobe, nas lahko nasad narcis razveseljuje celo več desetletij. Ko odcvetijo, naj se nam nikar ne mudi z odstranjevanjem listov ali cvetov, rastlina se jih bo znebila sama, ko bo za to pravi čas, zato jih ne povezujemo ali obrezujemo, saj ji bomo s tem naredili več škode kot koristi.