To so razlogi, zakaj vaš maček noče uporabljati mačjega stranišča

Mačke so zelo pogosti hišni ljubljenčki in ker so bolj samostojne osebnosti od psov, pogosto živijo življenje zunaj in znotraj hiše. V tem primeru večino svojih potreb opravijo kar v okolici svojega doma, če pa vaša mačka živi za štirimi stenami, ji morate stranišče urediti znotraj stanovanja. A včasih se te elegantne dame svojega toaletnega prostora na vse pretege izogibajo. Kje tiči razlog za njihovo muhasto vedenje, se sprašujete?

