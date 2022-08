To so plažne igračke, ki jih v resnici ne potrebujemo (FOTO)

Poletje je čas za odkrivanje novih stvari, čofotanje po vodi, kopanje po pesku oziroma za počitek in sprostitev. In ljudje si že od nekdaj stvari radi olajšamo s priročnimi iznajdbami, med katerimi so tudi takšne, ki jih v resnici ne potrebujemo, a bi jih vseeno imeli. In, da, gre za malce trapaste reči, a poletje je tudi čas za traparije.

Plažni rokokopač

Verjetno je naš otrok že kdaj pojamral, da z lopatko ne more kopati dovolj hitro ali da se mu je zlomila, sami pa smo mu težili, naj ne koplje s prsti, saj si bo uničil nohte. No, tukaj je rešitev: »rokavice« oziroma lopatke za na roko, s katerimi bo naše dete rilo po mivki kot bager, mi pa bomo v miru brali knjigo na plaži. Igrača, ki jo izdeluje ameriška firma Hand Trux, je v resnici videti v redu in dovolj robustno, da je otročaj ne bo takoj polomil.

Neuničljivi vodni čevlji

Tacanje po obali zna marsikdaj biti precej naporno ali boleče, še posebno na skalnatih plažah ali na ostrih kamenčkih, ki se zarežejo v naše občutljive podplate.

Železni copati za v vodo FOTO: GoSt-Barefoots

Pri nemškem podjetju GoSt-Barefoots ponujajo zanimivo, čeprav malce nenavadno rešitev za tiste, ki bi si radi zaščitili stopala, a hkrati čutili vodo na nogah: žičnate copate za hojo po vodi. Obutev po zgradbi spominja na starinske železne srajce, saj gre v resnici za tesno spete kovinske krožce, za boljši oprijem na skalah pa skrbijo silikonske bunkice. Vprašanje pa je, kako se izkažejo proti morskim ježkom, saj je med členi prostor.

Sončni žar

V kampih je včasih treba preživeti brez elektrike, odprti ogenj pa je seveda strogo prepovedan. In če nam poleg vsega še zmanjkuje plina, smo pred težavo. Lahko pa tudi samo mislimo na okolje in ne želimo kuriti fosilnih goriv. Ameriška družba GoSun za popotnike in kampiste ponuja zanimive rešitve, ki izkoriščajo sončno energijo. V repertoarju ima tudi sončni žar, s katerim lahko brez ognja zavremo vodo oziroma skuhamo meso, zelenjavo ali ribo v vakuumskem cilindru. Skrivnost je v površinah, ki svetlobo odbijajo na grelno mesto.

Mikrolikalnik

Nekateri preprosto ne morejo brez sveže zlikanega perila. In prav nanje so mislili pri podjetju Collar Perfect, kjer so izdelali miniaturni zložljivi likalnik, ki ga priključimo na domačo vtičnico, deluje pa tako na 220 kot na 110 voltih. Na likalničku izberemo enega od šestih toplotnih programov za različne vrste tkanin (od 110 do 175 stopinj Celzija). Za popolno mobilnost bi bilo fino imeti še možnost priklopa na avtomobilsko vtičnico, a tam je moč po navadi omejena na 120 ali 180 W, grelna telesa pa običajno zahtevajo precej več moči.

UV-zaslon

Sončni žarki znajo biti koristni, saj naše telo z njihovo pomočjo prideluje vitamin D, po drugi strani pa lahko hitro povzročijo opekline in z njimi tudi kožnega raka, če se ne pazimo. Tako da je treba najti pravo ravnovesje. Pri družbi Oregon Scientific so pred časom pripravili osebni zaslon ultravijoličnih žarkov, ki ga upravljamo s pametnim telefonom, videti pa je kot malce večji obesek.

Napravica izračuna čas, ki ga lahko preživimo na soncu, in to glede na tip kože, jakost sončnih žarkov in zaščitni faktor v kremi za sončenje. S pritiskom na gumb nato preverimo, koliko časa nam je še ostalo na soncu, preden postane nevarno.

Obesek, ki nas opominja, koliko časa smo lahko na soncu. FOTO: Oregon Scientific