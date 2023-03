To so največje napake, ki škodujejo pralnemu stroju

Vsaka gospodinjska naprava ima svoj rok uporabnosti, a ta je zaradi nepravilne uporabe lahko veliko krajša, kot pričakujete ob nakupu.

Pri pralnem stroju ni nič drugače in z nekaterimi napakami pri uporabi tvegate, da se bo prehitro pokvaril.

Katere so največkrat usodne?

Pranje oblačil s predmeti v žepih

Preden hlače, jakne, jopice in druga oblačila vržete v stroj, preverite, kaj vse se skriva v njihovih žepih.

Sicer se bodo v bobnu lahko vrteli kovanci, kovinske sponke, tudi žeblji in vijaki, papirnati robčki in podobno, kar lahko poškoduje boben, filter in celo zamaši črpalko.

Pranje modrčkov brez zaščite vrečke

Večina modrčkov ima v košaricah kovinske kosti, ki ob nepravilnem pranju lahko poškodujejo boben in druga oblačila. Tu so še kovinske sponke, ki prav tako pralnemu stroju niso prijazne.

Da bi napravo obvarovali pred poškodbami, modrčke perite v posebnih zaščitnih vrečkah.

Preveč detergenta

Več ni bolje. Sploh ne v tem primeru. Pretiravanje z detergentom povzroči, da se ostanki tega kopičijo na vitalnih delih stroja, ta se zato lahko hitro pokvari.

Pri doziranju pralnega sredstva upoštevajte navodila proizvajalca in upoštevajte pravilo: manj je več.

Prenatrpan pralni stroj

Seveda bi radi oprali vse naenkrat, a če bo boben stroja preveč poln, se perilo ne bo dobro opralo, po pranju bo zmečkano in neprijetnega vonja, hkrati bo trpel pralni stroj in se hitreje pokvaril, kot če bi upoštevali količino, ki jo smete oprati naenkrat.

Puščanje mokrega perila v stroju

Še ena napaka, ki škoduje tako perilu kot napravi. Vlaga v stroju povzroči, da se perilo navzame neprijetnega vonja, prav tako se v notranjosti naprave hitro začne nabirati plesen, ki vodi v okvare.