To so najboljši triki za mehko in dišeče perilo

Za mehko in dišeče perilo praviloma poskrbi mehčalec. Ta žal ni prijazen ne do denarnice in ne do okolja, zato je dobro poznati nekaj načinov, kako perilo zmehčati in odišaviti brez njegove uporabe.

Uporabite kroglice iz aluminijaste folije

Namesto mehčalca v boben pralnega stroja položite nekaj kroglic iz aluminijaste folije: to preprosto zmečkajte v kepe in jih vrzite v stroj, zadostuje pet ali šest kroglic. Perilo bo po njihovi zaslugi mehko. Če boste kroglice uporabili v sušilnem stroju, boste zmanjšali možnost za statično elektriko.

Pomagajte si s kisom

Alkoholni kis že dolgo slovi kot odličen nadomestek mehčalca. Ne samo, da perilo zmehča, učinkovit je tudi pri odstranjevanju v tkanine ujetega neprijetnega vonja. Med pranjem v pralni stroj namesto mehčalca dodajte alkoholni kis. Z njim napolnite približno eno četrtino dozirne posode, v katero sicer dodajate mehčalec. Za lepši vonj perila mu lahko dodate nekaj kapljic izbranega eteričnega olja.

Učinkovita jedilna soda

120 gramov jedilne sode zmešajte s pralnim praškom in z mešanico napolnite dozirno posodo. Soda deluje kot dezodorant in naravno belilo ter tako pomaga do lepšega vonja opranega perila.

Doma narejeni lističi

Na kvadratke narežite staro tkanino. Navlažite jih z alkoholnim kisom, ki ste mu dodali nekaj kapljic eteričnega olja limone, sivke, pomaranče, grenivke ali bergamonta. Lističe zaprite v škatlo, kjer bodo ostali vlažni in vsakič, ko s perilom napolnite sušilni stroj, enega dodajte.

Perilo bo mehko in prijetnega vonja.