To so modeli avtomobilov, ki se za vedno poslavljajo

Odhajajoči avtomobili se sicer pogosto poslavljajo zaradi nezanimanja kupcev, včasih pa tudi zaradi drugih razlogov, recimo jim strateški. Poglejmo nekatere najbolj sveže primere.

BMW je leta 2013 predstavil svojski električni model i3. Marsikateremu puristu ni bil všeč, a ne moremo reči, da ni bil zanimiv. Po nekaterih ocenah so ga do konca lanskega leta izdelali v 250.000 primerkih, julija pa ga bodo nehali izdelovati. Še lani so jih sicer v Evropi prodali 25.000, za sedem odstotkov več kot leto prej. Po naši oceni jih je bilo pri nas od leta 2015 na novo registriranih skoraj petsto, v najboljšem obdobju (2017–2019) okoli sto na leto; tedaj je bil med najbolje prodajanimi električnimi modeli. Njegovo vlogo bodo prevzeli drugi hišni modeli.

Največ opuščenih avtomobilov je iz mini segmenta.

Koncern Stellantis se poslavlja od malega dvojca citroëna C1 in peugeota 108 (pri nas nista bila v prodaji), prav tako brez neposredne zamenjave. Pri Citroënu so sicer objavili, da C1 nadomeščata modela C3 in električni ami one; ta naj bi k nam pripeljal do konca leta.

Njihove vloge bodo prevzeli drugi modeli.

Renault scenica v Sloveniji ni več v ponudbi, na voljo je še malce večja izvedba grand scenic. FOTO: Boncelj Gašper/Delo

Renault je močno zmanjšal sodelovanje z Daimlerjem, zaradi česar so lani v novomeškem Revozu nehali izdelovati električni model smart forfour EQ. Najmanjši smart fortwo EQ je še živ, čeprav ne bo več dolgo; kitajski Geely, ki sodeluje z Mercedesom, bo zanj pripravil električnega športnega terenca. Tehnični sorodnik smarta forfour EQ je renault twingo ZE, ki ga bodo v Revozu izdelovali do leta 2024; naslednik ni predviden. Iz proizvodnje se umika nekdaj klasična modelska trojica: talisman, espace in scenic. Malce večji grand scenic je še v ponudbi in bo ostal v proizvodnji še prihodnje leto.

Volkswagen je nedavno ustavil proizvodnjo limuzinske izvedenke passata, dolga leta najbolje prodajanega modela srednjega razreda. Karavanski passat variant, ki so ga imeli kupci vselej rajši, ostaja v ponudbi. Videli bomo, ali bo prihodnje leto pripravljena nova generacija tega modela in v kakšnih karoserijskih izvedbah. Do konca leta je še uradno v ponudbi kompaktni enoprostorec volkswagen touran, ki je tekmec scenica, a ne prav velike količine so že vnaprej prodane.