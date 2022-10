To so majhni koraki za nižje račune

Že od začetka vojne v Ukrajini, ko so se cene energentov drastično dvignile, pristojni opozarjajo, da bo treba varčevati z električno energijo, saj znajo zneski na položnicah poleteti v nebo. Kot ugotavlja stroka, sta največji krivec za visoke položnice za elektriko ogrevanje prostorov in vode. Če bi za približno 20 odstotkov zmanjšali porabo tople vode, bi lahko prihranili približno 10 evrov. Zato koristi prav vsak način, na katerega lahko prihranimo, že majhni koraki prispevajo k nižjim računom.

Žarnice naj bodo varčne. FOTO: Getty Images

Eden od njih je gotovo ugašanje naprav, kot so računalniki, televizija, radio. Ne le da boste prihranili pri elektriki, tudi življenjsko dobo naprav lahko s tem podaljšate. Ugašanje luči v prostorih, kjer nikogar ni, je droben korak k varčnosti, poleg seveda uporabe varčnih žarnic. Spremenite svoje pralne navade: sodobni pralni stroji omogočajo učinkovito pranje že pri 40 stopinjah Celzija, zato ni nobene potrebe po pranju na 90 stopinj. Poleg tega lahko perete v nočnih urah, ko je elektrika cenejša.

Enako velja za pomivalni stroj, še več, strokovnjaki priporočajo pogostejšo uporabo pomivalnih strojev, saj ob ročnem pranju potrošimo več tople vode, ki je, kot smo že zapisali, drugi največji krivec za visoke položnice. Od dva- do trikrat več energije kot pralni porabi sušilni stroj, zato, če je le mogoče, sušimo na zraku.

Prihranite lahko tudi, če dosledno izklapljate bojler in ga vključite le takrat, ko želite pod tuš. Prihranimo seveda, če se manjkrat kopamo in večkrat prhamo.

10 evrov prihranimo, če za 20 odstotkov zmanjšamo porabo tople vode.

Kurilna sezona je pred vrati, ponekod že ogrevajo, nekje pa so ogrevanje malce zamaknili; namesto da radiatorje odprete do konca, se raje topleje oblecite, čebulno, kot radi rečemo, torej po plasteh, poleg tega poskrbite, da vam energija ne uhaja iz stanovanja: preverite, ali okna in vrata dobro tesnijo. Poskrbite, da denimo hladilniki in zamrzovalniki ne stojijo v bližini radiatorja, štedilnika, sončne svetlobe.