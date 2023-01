To so kotički kopalnice, ki jih večina pozabi očistiti

Čiščenje kopalnice za večino ni najbolj priljubljeno opravilo, a dejstvo je, da se ga je občasno treba lotiti in tako iz najintimnejšega dela doma pregnati nesnago ter nered.

Ne glede na to, ali se nekdo opravila loteva z veselje ali odporom, dejstvo je, da večina pri čiščenju kopalnice pozabi na kotičke, kjer se posledično nabira veliko umazanije. Kateri pa so tisti, največkrat pozabljeni?

Kotiček za straniščno školjko

In njen zadnji del. Ste kdaj pogledali, kaj se tam nahaja? Če boste enkrat pozornost namenili temu delu kopalnice, ga boste nedvomno čistili redno.

Odtoki

Lasje, ostanki mila, dlake ... neverjetno, kaj vse se nabere na in v samem odtoku. Vso umazanijo bi z njega zato morali redno odstranjevati. Zlasti to velja za lase in dlake, ki sicer hitro privedejo do zamašitve tega dela kopalnice.

Tla pod preprogo in preprogo samo

To, da so tla pokrita s kopalniško preprogo ne pomeni, da so čista. Nasprotno, pod kopalniško preprogo se praviloma nabira veliko smeti in tudi vlage. Zato je to še en del, ki zahteva redno čiščenje.

Prav tako redno pranje potrebuje tudi preproga.

Zavesa za prhanje

Kot preprogo, je treba tudi zaveso za prhanje redno prati. Najbolje v pralnem stroju, kajti na njej se nabira veliko ostankov mila, vodnega kamna in druge umazanije, hkrati se na njej hitro pojavi plesen.

Lončki za zobne ščetke in posodice za mila

Še zadnji in najpogosteje spregledani kopalniški pripomočki: na njih se velikokrat kopiči veliko bakteriji, ki se ob stiku prenesejo na kožo ter tudi v telo.

Zato je treba posodice, ki so namenjene odlaganju higienskih pripomočkov redno ter dosledno očistiti vsakič, ko čistite kopalnico.