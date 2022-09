To so jesenske pasti na pasjem sprehodu

Poletje se je dokončno poslovilo, kar je za lastnike psov, ki so morali zaradi visokih temperatur opustiti večino športnih in zabavnih dejavnosti s svojimi ljubljenci, pravo olajšanje. Jesen je nadvse prijazen čas za izlete in pohode v naravi, psi pa naravnost uživajo v brezmejnem tekanju in raziskovanju v pisanih gozdovih in mokri travi.

Močerad smrtno nevaren

A pozor! Tudi jesen ima številne pasti, ki so lahko za našega kužka ob malce neprevidnosti tudi usodne, zato bodimo med sprehodom pozorni – sploh če je naš najboljši prijatelj neustavljivi raziskovalec. Kače, denimo, se v tem času pripravljajo na zimovanje, zato jih je mogoče srečati marsikje, vse več, sploh po deževnem vremenu, pa je na potepu močeradov.

Kužka v mraku ustrezno zavarujemo. FOTO: Alexei_tm/Getty Images

Ti sicer s svojimi svarilnimi barvami odganjajo morebitne plenilce, a radovednih psov, predvsem pa mladičev, to ne spametuje vedno. Če pes ugrizne močerada, ta iz zaušesnih žlez izloči strup, ki psu takoj preide v kri. Znaki zastrupitve se pokažejo že v nekaj minutah z drgetanjem, izločanjem penaste sline in včasih s hudimi krči, pri čemer lahko žival zapade v šok in pogine zaradi zadušitve. Potrebna je takojšnja veterinarska pomoč, ki pa je pogosto neuspešna.

Strupov za glodavce ne uporabljamo.

Tudi klopi in bolhe so v tem času zelo dejavni, zato skrbimo za redno zaščito ljubljenčka. Na voljo so različna pršila, ovratnice, šamponi, ampule in tablete, a ker nobeno sredstvo ni stoodstotno, je psa treba tudi redno pregledovati in sproti odstranjevati nadlogo ter tako preprečevati morebitna obolenja.

Lastniki psov se morda veselijo gob, a pri tem ne gre pozabiti, da mnoge dišijo tudi njihovim ljubljenčkom, ki pa žal ne razlikujejo med strupenimi in nestrupenimi. Kužku na sprehodu ne dovolimo, da jih ovohava, liže, kaj šele grize! Pozorni bodimo tudi med nabiranjem kostanja, ki jo lahko našemu ljubljencu zagode z ostrimi bodicami.

Pse pa lahko ogrozi tudi človek sam, denimo z nastavljanjem pasti za podgane in glodavce, ki v jesenskem času iščejo zavetje na toplem, tudi blizu naših domov: strup je izredno nevaren predvsem za mlajše živali, zato jih nikoli ne pustimo brez nadzora, sami pa takšnih strupov kot vestni gospodarji pač ne uporabljamo.

Pri močeradovem strupu je tudi veterinarska pomoč pogosto prepozna.

Ne pozabimo, dnevi so čedalje krajši, zato so se popoldanski sprehodi zanesljivo že prelevili v večerne: psa primerno označimo z odsevno ovratnico ali povodcem in poskrbimo, da je varen pred vozili.