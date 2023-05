To slovensko jezero je magnet za staro in mlado (FOTO)

Včasih nimamo na pretek časa ali pa se obeta poslabšanje vremena. Odveč bi bilo ostati doma, le bližnji cilj si je treba poiskati, včasih smo presenečeni, kaj vse se skriva v naši neposredni bližini.

Staretov grad je danes v precej žalostnem stanju, Ravbarjev grad pa je v celoti obnovljen ter prava paša za oči.

Eden takšnih krajev je Mengeš. Mestece na širni ravnini med Ljubljano in Kamnikom se s hrbtom naslanja na gričevje na svoji zahodni strani. Sprehod po mestu je ogled srednjeveške cerkvice svetega Mihaela, kjer se dopolnjujeta gotski in baročni slog. Pa prelep mestni park ob potoku. Na robu mesta so vode v tisočletjih z gričevja prinesle veliko ilovice. To se da žgati v opekarni in rezultat so opeke, iz katerih so zgrajene številne zgradbe v bližnji in daljni okolici. Opekarna v Mengšu je bila ena večjih daleč naokoli in je delovala dolga desetletja. Pred pol stoletja so kopanje in žganje gline končali. Veliko izkopno jamo je zalila meteorna voda in nastalo je jezero s premerom okoli tristo metrov. Na eni strani so še ruševine nekdanjih industrijskih zgradb in kraj deluje nekoliko apokaliptično. Mengeško jezero je danes priljubljen izletniški cilj, pravi magnet za staro in mlado. V njem je precej rib, ki pritegnejo številne ribiče, njegove brežine pa so primerne za kakšen piknik.

Ravbarjev grad je danes v zasebni lasti. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Okoli jezera se lahko povzpnemo na griče v okolici. Kake pol ure potrebujemo, da se povzpnemo na 435 metrov visoko Gobavico, kjer nas na vrhu pričaka Mengeška koča. Po grebenu lahko pot nadaljujemo proti Šinkovemu turnu, kjer nas pod severnimi pobočji Gobavice po uri hoje pričaka Phliški bajer, prav tako ostanek nekdanje opekarne.

Lahko pa se vrnemo nazaj v Mengeš, in sicer po dostopni cesti. Ob spustu se sprehodimo skozi zgodovino kraja. Na manjšem grebenu tik nad mestom najdemo ostanke Starega gradu, ki je že stoletja prepuščen pozabi. Nekaj nižje na ravnini najdemo Staretov grad. Ta je bil v 19. stoletju podeželski dvorec, danes pa je v precej žalostnem stanju. Precej večjo srečo je imel dvorec Ravbarjev grad ob potoku Pšata na severnem robu mesta; danes je v celoti obnovljen in v zasebni lasti ter prava paša za oči.

Cerkev svetega Mihaela

Mengeška koča na Gobavici