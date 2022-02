To o Facebookovem messengerju le malokdo ve

Spremembe, ki jih trenutno uvajajo na messengerju, bi morale povečati varnost in zasebnost vseh uporabnikov. V zvezi s tem je Mark Zuckerberg na svojem profilu na facebooku opozoril vse, ki uporabljajo to aplikacijo in skrivni klepet, ki je šifriran in zaščiten. Zdaj bodo vsi udeleženci tovrstnega klepeta takoj videli, ko boste naredili posnetek zaslona s pogovorom. »Opozorjeni boste vsakič, ko bo nekdo naredil zaslonski posnetek klepeta, v katerem sodelujete, in tako boste vedeli, da se nekaj dogaja. Temu tipu klepeta dodajamo tudi nalepke in gife.«

Objavo spremlja velika posodobitev messengerja, ki še vedno ne omogoča šifriranega klepeta za vse pogovore. Varni ste le znotraj tako imenovanega 'izginjanja klepeta' oziroma vanish mode. To vrsto pogovora lahko aktivirate z daljšim potegom aktivnega klepeta navzgor (pridržite zaslon, povlecite navzgor in počakajte, da se 'vanish mode' naloži). Sporočila izginejo takoj, ko se klepet zapre.

Nova možnost je na nekaterih naprav že omogočena, zato bodite previdni pri komunikaciji in ne delajte zaslonskih posnetkov kar tako, če pa jih že, razložite sogovorniku, da ste to storili vi, saj bo to v klepetu jasno vidno.