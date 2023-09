To nedeljo se bo začel Praznik suhega sadja

Društvo za ohranjanje dediščine Gradež pri Turjaku bo v nedeljo, 17. septembra, ob 12. uri začelo letošnjo osrednjo prireditev Praznik suhega sadja. Zajema skoraj vso društveno ponudbo in še več: ogled vasi, prikaz starih podeželskih opravil, gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program, program za otroke, srečelov, gobarsko razstavo in veselico z ansamblom.

Pripravili so tudi program za otroke, lokostrelstvo, srečelov in veselico.

Možna bosta ogled sušenja sadja v peči na drva in pokušina pravkar posušenega sadja, pripravili bodo prikaz tradicionalnih podeželskih opravil (ročna izdelava zobotrebcev, predenje na kolovratu), ogled ohranjene dediščine vasi, gobarsko razstavo in tržnico z izdelki domače obrti. Na voljo bo hrana, pripravljena na gradeški način: prosena kaša s suhimi slivami, ajdova kaša z jurčki, štruklji z nadevom iz suhega sadja, golaž iz kotla, postrvi, nekaj izpod peke in številne slaščice. Ob 14. uri se bo začel kulturni program na gradeškem odru, po 15. uri pa program za otroke, na sporedu bodo še lokostrelstvo pa srečelov in veselica z ansamblom. Že ob 9. uri pa vabijo na Pohod po Trubarjevi rojstni fari, ki traja približno štiri ure, primeren je za vse starosti. Z njim se poklonijo očetu slovenske književnosti, ki je bil doma iz sosednje vasi.