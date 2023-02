Ponudba japonske znamke Mazda v smislu števila modelov nikoli ni bila zelo velika, kar sicer niti ni nujno slabo. Tako kot konkurenca žal zadnja leta tudi oni stavijo največ na športne terence. Več let največji CX-5 se je sicer lani umaknil, zdaj ga nekako nadomešča še malce konkretnejši CX-60. Uvodoma je predstavljen kot priključni bencinski hibrid, prihodnje leto bo nared tudi z novim vrstnim šestvaljnim dizelskim in bencinskim motorjem. Notranjost je že kar prestižna, prostornost pa prej solidna kot izjemna. FOTO: Gašper Boncelj Mazda CX-60 že na prvi pogled s svojo podobo kaže, da je to...