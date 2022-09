To je vedno bolj cenjena veščina

September v Združenih državah Amerike od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja velja za mesec šivanja. Takratni predsednik Ronald Reagan je namreč zelo cenil to spretnost in ni se mu zdelo prav, da vedno bolj tone v pozabo, zato je želel rojake spodbuditi, da bi jo obudili. Tudi pri nas se je šivanje kot priljubljena in cenjena veščina začelo vračati šele zadnja leta.

Za okrasne blazine poleg blaga potrebujemo še polnilo. FOTO: Annaelizabethphotography/getty Images

Če znamo sami popraviti manjše poškodbe na oblačilu, namreč ne le prihranimo, ustvarimo tudi manj odpadkov, tisti, ki so opravila bolj vešči, pa se lahko pohvalijo z vedno unikatnimi oblačili, kar je v poplavi poceni instant mode prava redkost. September je zato kot nalašč, da se ga lotimo, bodisi prvič ali pa znanje obudimo.

Na spletu je mogoče najti veliko tudi brezplačnih lekcij ali tečajev, kjer spoznamo različne vrste šivov, za kaj je kateri primeren, vrste tekstila, se naučimo uporabe šivalnega stroja, krojenja in drugih veščin. Ker šivalni stroj ni prav poceni, strokovnjaki popolnim začetnikom svetujejo, da z nakupom nekoliko počakajo.

Tudi zato, ker ga za manjše popravke in enostavne izdelke ne potrebujemo. Popolni začetniki lahko poleg tega, ko mine navdušenje, ugotovijo, da šivanje ni zanje, zato si je za začetek, če ga želimo preizkusiti, šivalni stroj bolje izposoditi.

Med najbolj enostavnimi projekti, ki se jih lahko lotimo, so denimo prt in pogrinjki, za katere potrebujemo zgolj dovolj velik kos blaga, nit, šivanko, meter in škarje. Pazimo le, da pri določanju velikosti vedno vsaki stranici dodamo še vsaj centimeter, toliko bo namreč širok del, ki ga bomo zapognili in prišili oziroma zarobili. Zelo enostavno izdelamo tudi okrasne blazine, zanje pa poleg blaga potrebujemo še polnilo. Iz blaga izrežemo pravokotnik, ki naj bo dolg dvakrat toliko, kot želimo, da je blazina velika, tudi v tem primeru pa meram prištejemo približno centimeter, saj bo treba robove prišiti skupaj.

Pravokotnik najprej prepognemo v kvadrat z notranjo stranjo, obrnjeno navzven, ter zašijemo levi in desni rob. Blago nato obrnemo s pravo stranjo navzven, blazino napolnimo in zašijemo še zadnjo odprtino.

Za začetek si je šivalni stroj bolje izposoditi.

Da ne bi bilo slabe volje ob neuspelem prvem poskusu, se ni treba takoj odpraviti v trgovino po blago, blazino lahko namreč izdelamo denimo iz odsluženega prta, rute, posteljnine, brisač, pogrinjke pa iz oblačila, ki ga ne nosimo več. Za ponovno uporabo nam bo hvaležno tudi okolje. Zelo enostavno lahko novo življenje podarimo kavbojkam, ki nam niso več prav ali so preveč poškodovane, da bi bile še nosljive. V ravni liniji tik pod zadnjico odrežemo hlačnice in odprtine zašijemo, na pas pa prišijemo trak, ki ga izrežemo iz hlačnice in zarobimo.

Dobili smo torbico, na katero lahko zdaj našijemo še vse mogoče dodatke po želji, da bo vsebina bolj varna, pa na eno stran odprtine prišijemo gumb ali dva in na nasprotni strani naredimo zarezi, dolgi, kot je premer gumba, ki ju obšijemo.