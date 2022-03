To je smučarski raj v srcu Dolomitov (FOTO)

Ogromna snežna prostranstva med veličastnimi dolomitskimi špičaki, več kot 130 kilometrov odlično urejenih smučarskih prog, povezanih z več kot 500 kilometri na sosednjih smučiščih, gostoljubne alpske koče in spektakularno bleščeče gore – to je preizkušeni in nikakor ne zgolj reklamni opis Alta Badie, smučišča v srcu italijanskih Dolomitov, ki jih je znameniti arhitekt Le Corbusier označil za najlepše arhitekturno delo narave na svetu. Zaradi svoje slikovite naravne in kulturne krajine je to gorovje že 13 let vpisano na seznam svetovne dediščine Unesco.

Z eno vozovnico 1200 km

Alta Badia je eno od 12 med seboj povezanih smučišč v tako imenovanem super smučarskem območju Dolomiti Superski. Z nakupom vozovnice za Alta Badio lahko smučamo med mogočnimi gorami skupine Sella, ves čas nas spremljajo mogočni greben Fanes, strmo ostenje gore Sassonger in nekoliko bolj oddaljena najvišja gora v Dolomitih, 3343 metrov visoka Marmolada. Na smučišče dostopamo iz Corvare in nekoliko manjših vasic Colfosco, San Cassiano, La Villa in Badia, proge pa so speljane prek prelazov Campolongo, Falzrego in Gardena.

S smučarsko vozovnico superski imamo dostop na vseh 12 velikih dolomitskih smučišč in s tem do 1200 smučarskih prog. Iz Alta Badie, ki je v središču tega ogromnega smučarskega raja, lahko s smučmi dostopamo naravnost na znamenito krožno smučarsko transverzalo Sella Ronda, prav tako na sosednja smučišča Arabba/Marmolada, Val di Fassa/Carezza, Val Gardena/Seiser Alm in na območje Cortine d'Ampezzo. Zanimiva je tudi krožna smučarska pot po sledovih prve svetovne vojne, imenuje se Grande Guerra.

Jutranje žarenje gora v Colfoscu

Med obveznimi progami na območju Alta Badie je zagotovo znamenita Gran Risa, ki jo seveda poznajo vsi, ki spremljajo tekme svetovnega pokala v smučanju. Izjemna je smuka izpod 2901 meter visoke Cime del Vallon v bližini Piz Boèja, kjer sedežnica pripelje v gorsko kotanjo z osupljivimi razgledi.

Odlične proge

Glavni čar smučanja v Alti Badii in na vseh sosednjih območjih so poleg slikovitih kulis najbolje urejene proge, po katerih Dolomiti zasluženo slovijo po vsem svetu. Razen na eni ali dveh najbolj obiskanih povezovalnih progah se ne boste skoraj nikoli znašli na ledenih ploščah ali se mučili po grbinah ali med kupčki snega.

Od predora Karavanke do Corvare, središča Alta Badie, je 3 ure in pol vožnje z avtom.

Takšne proge, ki jih na večini smučišč lahko doživimo le zjutraj, v Alta Badii vztrajajo večinoma po ves dan, razen ob občutnih otoplitvah in zelo južnem snegu. Kdor enkrat okusi čar smučanja Alta Badie, se bo težko sprijaznil z manjšimi in slabše urejenimi smučišči. Menda je skrivnost urejenosti prog v tem, da neutrudne vzdrževalne ekipe najprej s stroji razbijajo led, nato s teptalniki nanašajo in gladijo sneg pozno v noč, dokler proge niso pripravljene.

Žar gora

Bolj kot za hitenje po progah si je v Alta Badii dobro vzeti veliko časa in uživati v slikovitih prizorih, ki nam jih ponudi tukajšnja čudovita narava. Se ustaviti v kakšni koči, vendar ne med 12. in 14. uro, ker je takrat neznosna gneča, in se naužiti sončnih žarkov. Se počasi peljati mimo ličnih senikov na planinah, kjer poleti odzvanjajo kravji zvonci.

Cena Dnevna vozovnica za odraslega za smučanje v Alti Badii letos stane od 50 do 62 evrov, odvisno od sezone, cena dnevne za Dolomiti superski (za vseh 12 smučišč) pa od 54 do 67 evrov.

Mnogi tukaj smučajo do zadnje minute, saj jih lepote narave preprosto ne spustijo s smučišča. Poleg tega je tu še posebno očarljiv naravni pojav, ko se ob sončnem vzhodu in zahodu skale obarvajo z vsemi odtenki toplih barv, od zlate, rožnate, rdeče, oranžne in vijolične. Prvotni prebivalci Alta Badie Ladini so ga poimenovali enrosadira, v angleščini se mu reče alpenglow, Slovenci pa bi mu lahko rekli – žarenje gora.

Vseskozi nas spremljajo osupljivi razgledi, na sliki v ozadju Marmolada.

Na širnih prostranstvih ni nikoli gneče.