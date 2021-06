To je razlog, zakaj nikoli ne smeš v avtu pustiti plastenke vode

Končno smo dočakali vroče poletje in temperature so se dvignile krepko čez 30 stopinj Celzija. V teh dneh je izjemno pomembno, da se zadržujemo v senci in v svoje telo vnašamo zadostne količine vode. Hidracija je namreč zelo pomembna, saj se zaradi vročega ozračja intenzivneje potimo, ta poletna zapoved pa ni edino pravilo, ki ga moramo v svoje dobro dosledno upoštevati.