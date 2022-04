To je razlog, da kopalniške preproge ne smete prati v pralnem stroju

V kopalnicah imamo v bližini kadi ali prhe pogosto položene preproge, ki poskrbijo, da po prhanju stopimo na mehko in suho površino. Ker so pogosto mokre, pa je pomembno, da dobro skrbimo za njihovo higieno, saj se v njih lahko razvijejo bakterije, mahovi in celo plesni.

Več na deloindom.si.