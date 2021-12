To je prva stvar, ki jo naredite, ko odprete novi paket sode bikarbone

Kartonaste škatlice, v katere je navadno pakirana, so vedno napolnjene do vrha, in ko jih odpremo, kristalčke sode vedno raztresemo po kuhinjskem pultu. Ali celo po tleh. Ne gre za katastrofo, je pa malce neprijetno. Tudi pozneje sodo težko doziramo. A na srečo lahko to težavo rešimo kar tukaj in zdaj. In enkrat za vselej. Kako?

Več na Odprti kuhinji.