To je pametni telefon odporen proti vodi in prahu (FOTO)

Zdrži marsikaj

Robusten, a eleganten

Poziranje v dolini Kamniške Bistrice

Solidna kamera

1,8

metra padca v globino naj bi zdržala motorola defy.

Konkretna baterija

Ohišje je prijetno na otip in ni tako glomazno kot pri nekaterih drugih telefonih.

Telefoni radi padajo na tla. In povrhu so sodobni pametni telefoni vedno bolj bleščeči in sijoči ter dojemljivejši za poškodbe. Zato jih tlačimo v najrazličnejše ovitke in etuije, da jih zaščitimo pred udarci in praskami. Nekateri proizvajalci pa se stvari lotijo drugače in kupcem ponudijo trpežne(jše) telefone, ki prenesejo neprimerno več od običajnih modelov.Takšna je tudi nova motorola defy, ki so jo razvili v sodelovanju z družbo Bullitt, ki jo poznamo po trpežnih telefonih cat. Že ime nam pove, da kljubuje elementom. Za začetek nosi certifikat IP68, kar pomeni, da je odporen proti prahu in vodi: pod vodo naj bi zdržal 35 minut na globini poldrugega metra.Potem se ponaša z »vojaškim« standardom MIL-STD 810H, ki naj bi mu zagotavljal še dodatno odpornost, denimo pri ekstremnih temperaturah (od –25 do 55 stopinj Celzija), za konec pa naj bi bil dodatno odporen proti udarcem: preživel naj bi padec na trda tla z višine 1,8 metra. Za vodoodpornost lahko potrdim, da drži, padca na beton pa rajši nisem preizkušal: tako ali tako mi bo prej ali slej padel na tla ... Ampak pri Motoroli (Lenovu) pravijo, da ima defy dvojno ohišje, ki telefon varuje pred udarci. In lahko ga umivamo z milom in blagimi dezinfekcijskimi sredstvi.Defy je videti zelo robustno, pri čemer pa ne daje opekastega občutka v roki kot kak podoben pametni telefon. Pohvali se lahko z velikim 6,5-palčnim zaslonom, ki pa bi lahko imel kaj več pik od 1600 x 720, pa tudi malce več svetlobe bi lahko dal od sebe. Po drugi strani je zaslon prekrit z najboljšim Corningovim zaščitnim steklom gorilla victus, kakršno imajo po navadi le premijski telefoni, kot je samsung galaxy S21 ultra.Pri Corningu priznavajo, da njihovo steklo ni neuničljivo, poudarjajo pa, da je victus dvakrat trpežnejši od prejšnjega stekla gorilla glass 6. Plastika ohišja je prijetna na otip in daje občutek zanesljivosti, hkrati pa defy ni tako glomazen, kakor znajo biti tovrstni telefoni. V levem spodnjem kotu ohišja je tudi zanka za nosilni trak, ki pride še kako prav med plezanjem, pardon, iskanjem idealne fotografije. Snemamo lahko tudi pod vodo, pri čemer je sprožilec tipka za glasnost. Samodejno ostrenje v vodi deluje malce slabše, a vseeno se nam lahko posrečijo dobre fotke. Le v zelo hladnih gorskih potokih se zna steklo kamere malce zarositi, če je zunaj vroče.Na hrbtni strani pod trioko kamero najdemo še klasični čitalnik prstnih odtisov, ki deluje hitro in zanesljivo. Kamere so glavna širokokotna z 48 milijoni točk, makro in globinska kamera s po dvema megapiksloma. Slednja pomaga glavni pri portretnih fotografijah z zamegljenim ozadjem, makro kamere pa je bolje ne uporabljati.Glavna 48 MP kamera se pri dobri svetlobi obnese povsem solidno, seveda pa kakovost posnetka pada s slabšo svetlobo. Video je omejen na polno visoko ločljivost (1080p), selfie kamera z osmimi megapiksli pa je bolj osnovne sorte. Škoda je le, da v naboru ni ultra širokokotne kamere, ki bi bila neprimerno uporabnejša od makro, ki ima preprosto prenizko ločljivost za te čase.Tudi baterija s kapaciteto 5000 mAh ni od muh in zlahka zdrži ves dan resne uporabe, če pa varčujemo, tudi dva dneva in še kaj več. Pozna tudi hitro polnjenje s priloženim 20-vatnim napajalnikom, seveda pa se ne polni tako hitro kot nekateri drugi kitajski telefoni. Za konec poglejmo še zmogljivosti, ki pri takem telefonu seveda niso na prvem mestu. Notri tiktaka Qualcommov snapdragon SD662 s štirimi gigabajti delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe, ki jo lahko razširimo s spominsko kartico micro sd do velikosti enega terabajta.Dovolj za nezahtevne igrice in aplikacije, seveda pa to še zdaleč ni gamerski telefon. Naložen je tako rekoč čisti android 10, ki bo jeseni nadgradljiv na verzijo 11. Pri nas se bo defy prodajal za dobrih tristo evrov, kar res ni veliko za tako trpežni telefon.