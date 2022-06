To je najdražji avto na svetu

Kot so sporočili iz družbe Mercedes, je šlo za avtomobil iz njihove zbirke, prodali so ga na nenavadno tajni dražbi v Mercedesovem muzeju, ki ga je vodila londonska avkcijska hiša RM Sotheby's. Končni kupec je menda želel ostati anonimen, Mercedes naj bi kupnino prenesel v sklad za šolnine mladih na področju varovanja in razogljičenja podnebja.

Če navedba o iztrženi ceni drži, je prodani avtomobil po ceni precej presegel dosedanjega rekorderja, model ferrari 250 GTO iz leta 1962, ki so ga na dražbi leta 2018 v Montereyu v Kaliforniji prodali za 48 milijonov dolarjev.

Pri novem rekorderju gre za model 300 SLR coupe uhlenhaut, slednji pristavek je ime njihovega inženirja Rudolfa Uhlenhauta. Izdelana sta bila le dva primerka. Konkretno sta imela še nekoliko zmogljivejši 3-litrski vrstni bencinski motor z največjo močjo 222 kW.

Mercedes SLR coupe, tudi če ni v tej posebno zmogljivi izvedbi, še danes velja za eno najlepših avtomobilskih klasik, ne nazadnje zaradi dvižnih (galebjih) vrat, ki so vpeta v streho.