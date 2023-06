To je najboljši način za čiščenje potovalnih kovčkov

Govorimo o čiščenju kovčkov in potovalnih torb. Med potovanjem jih namreč odlagamo na najrazličnejše kraje, sploh, če potujemo z letalom, pa se prtljaga dotakne marsičesa in je posledično lahko izjemno umazana. Seveda se ne želimo rokovati z umazanijo, prav tako je ne želimo prinašati v svoj dom in je morda celo hraniti v domači garderobni omari.

Več na deloindom.si.