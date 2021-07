To je najboljši čas, da požanjete sivko na svojem vrtu

Z vrtov in cvetličnih lončkov v teh dneh čudovito diši po sivki. Nadvse nezahtevna sredozemska rastlina, ki si želi le obilico sonca in čim manj vlage, uspeva skoraj povsod, zato je v slovenskem okolju pogosta. Trajnica, ki uspeva tudi do deset let, bo naš vrt hvaležno lepotičila s svojimi vijoličnimi odtenki ter ga odišavila z aromo po poletju.Več na deloindom.si.