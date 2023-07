To je najboljše čistilo za vrtno orodje (FOTO)

Čeprav so zelenjavne in okrasne gredice že zasajene in na njih lepo rastejo posevki, se delo na vrtu še zdaleč ni končalo. Redno je namreč treba pleti, okopavati in drugače negovati cvetlice in zelenjavo, pri čemer uporabljamo vrtno orodje. Tega je priporočljivo po vsaki uporabi očistiti in ga zavarovati pred rjo ter drugimi poškodbami.

Najboljše rezultate pri tem zagotavlja kombinacija olja in peska. Zakaj? »Ker pesek deluje abrazivno in odstrani umazanijo ter tudi rjo, hkrati olje navlaži in zaščiti orodje pred korozijo,« je povedal Rhys Charles, ki se ukvarja s prodajo in vzdrževanjem vrtnega orodja in pripomočkov, ter dodal: »Pesek ob tem zaradi strukture nežno izostri robove, tako so ti ostrejši in orodje učinkovitejše.«

Običajni načini čiščenja vključujejo namakanje, odstranjevanje zemlje in blata s krtačo, splakovanje in nato sušenje ter zaščito z oljnimi premazi. »Veliko lažje in učinkoviteje je, če lopate, motike, rovnice, vile in podobo samo potisnete v vedro, v katerem je mešanica ne pregrobega peska in olja, pri čemer lahko uporabite olje, ki vam je ostalo od cvrtja. Hkrati vam tako ne bo treba kupovati posebnih čistil in zaščitnih premazov in ne dodatno skrbeti za robove pripomočkov, ki jih uporabljate na vrtu,« je še povedal Charles.

Očistimo jo po vsaki uporabi. FOTO: Jurgute/getty Images

Orodju boste tako med drugim podaljšali rok uporabnosti, rja, ki se na takšen način odstrani, je namreč eden od največjih sovražnikov vrtnih pripomočkov, kajti kovino lahko tako poškoduje, da orodje na koncu ni več uporabno. Oljni sloj, ki na njem ostane pri tej vrsti čiščenja, pa ga zavaruje pred oksidacijo in s tem pred korozijo.

Hvaležne vam bodo tudi rastline

Eden od glavnih razlogov, zakaj bi morali po vsaki uporabi očistiti vrtno orodje, je preprečevanje prenašanja bolezni, škodljivcev in okužb med rastlinami. »V zemlji so lahko prisotne škodljive bakterije, glivice in škodljivci, ki se v plasti umazanije na orodju množijo in ob naslednji uporabi prenašajo med rastlinami. S čistim orodjem je to mogoče enostavno preprečiti,« navaja Charles.

Za izdelavo čistila potrebujete večje vedro, pesek in olje. Uporabno je mineralno, rastlinsko ali strojno olje, vendar slednje ni priporočljivo pri čiščenju orodja, ki ga uporabljate na zelenjavnih gredicah. V tem primeru je najboljše rastlinsko. V vedro stresite pesek, dodajte olje in mešajte, da se slednje razporedi in nastane vlažna mešanica. Še lažje je obe sestavini zmešati, če najprej v vedro nalijete olje in počasi dodajate pesek. Umazano orodje samo postavite v mešanico, z njim malce pomešajte po njej in ga izvlecite. Orodje lahko do naslednje uporabe pustite kar v vedru ali ga pospravite na suh in zračen prostor. Postopek je primeren za vsa ročna orodja, za električna pa ne, saj jih mešanica lahko poškoduje.

Rja lahko na orodju pusti nepopravljivo škodo. FOTO: Guliver/Getty Images

Tako pripravljeno čistilo je uporabno večkrat, z njim lahko orodje čistite celotno sezono.