To je najbolje prodajani traktor claas pri nas (FOTO)

Podjetje Grapak je lani v Sloveniji prodalo 73 Claasovih traktorjev, kar je 5,3-odstotni delež med vsemi novimi traktorji. Serija Arion je bila najbolj prodajana Claasova serija v Sloveniji, saj so jih prodali kar 35. V njej je sicer sedem modelov z nazivno močjo po standardu ECE R120 od 63 do 103 kW (od 85 do 140 KM). Močnejši arioni imajo tudi možnost ekstra moči (CPM – Claas Power Management), ki se lahko uporablja pri transportu ali pri delu s priključno gredjo.

Močan in čist

Bolj podrobno bi predstavili model arion 450. Vgrajen ima motor FTP, ki razvije 88 kW (120 KM) nazivne moči in 573 Nm navora. Arion doseže stopnjo V pri emisijah s pomočjo dizelskega oksidacijskega katalizatorja (DOC) in katalizatorja​ SCR – z dodajanjem tekočine adblue.

Vsestranski menjalnik

Arion 450 ima vgrajen quadrishift powershift menjalnik 16 + 16 ali pa hexashift powershift menjalnik 24 + 24. Pri prvem se štiri stopnje prestavljajo pod obremenitvijo, maksimalna hitrost pa je 40 km/h. Pri drugem se pod obremenitvijo prestavlja šest stopenj. Ta menjalnik omogoča maksimalno hitrost 40 km/h pri nižjih vrtljajih motorja (1840 vrt./min). Smer vožnje se spreminja s pretikanjem ročice (invertor), ki je na levi strani pod volanom. Ta sistem pri Claasu imenujejo revershift. Menjalnik ima lahko vgrajene tudi t. i. plazeče prestave, ki omogočajo hitrost 150 m/h.

Pri boljši opremi je vključena multifunkcijska ročica.

Oprema traktorja je na voljo v standardni izvedbi in v boljših izvedbah​ CIS in CIS+. V standardni različici je arion opremljen z mehanskimi krmilnimi enotami in upravljanjem menjalnika na multifunkcijski plošči na desni konzoli. S številnimi drugimi možnostmi opremljanja lahko natančno izberete opcijo, ki ustreza vaši osrednji uporabi: menjalnik hexashift pri pogosti uporabi na cesti ali flexpilot pri delih s čelnim nakladalnikom.

Napredna oprema

Oprema ​CIS ponuja še več. Na naslon za roke je vgrajena multifunkcijska ročica, ki omogoča več udobja pri upravljanju. S prikazovalnikom sistema CIS in dodatnim prikazovalnikom menjalnika imate vedno pregled nad vsemi nastavitvami. Z opremo sistema CIS imate lahko tudi dve elektronski krmilni enoti, ki ju je mogoče uporabiti za upravljanje čelnega nakladalnika, sprednjega hidravličnega dvigala ali dodatne krmilne enote v zadnjem delu.

5,3 % delež ima Claas v Sloveniji med novimi traktorji.

Pri opremi CIS+ pa je vključeno vse najboljše, kar ponuja arion. CIS+ prepriča z multifunkcijsko ročico in elektronskimi krmilnimi enotami zaradi visoke stopnje udobja in ergonomske postavitve. Veliki barvni 7-palčni prikazovalnik, vgrajen v stebriček A, kombinira možnosti prikaza in nastavitev za menjalnik, elektronske krmilne enote, tipke F in upravljanje na delovnih površinah CSM.

Prednje hidravlično dvigalo dvigne 2800 kg, priključna gred pa se vrti s 1000 vrt./min.

Arion 450 in vrtavkasta brana amazone pri dopolnilni obdelavi tal za krompir. Zadnje hidravlično dvigalo dvigne kar 5750 kg.