To je najbolj varno brazilsko mesto in tropski raj, ki ga je vredno obiskati

Nekje daleč stran, med morjem in gorami, točneje med Atlantskim oceanom in gorovjem Bocaino v narodnem parku Serra da Bocaina, leži Paraty, redek dragulj, zavit v gosto džunglo Smaragdne obale (Emerald Coast ali Costa Verde), ki kot travnata lava polzi proti morju, katerega mivkasto dno se lesketa v zlatih odtenkih. Le lučaj stran se skrivajo mangrove, kristalno čiste lagune, rajski slapovi in neskončne plaže, ki pogledujejo proti trebušastim otočkom.

Preberite več na Onaplus.si