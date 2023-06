To je najbolj umazan kotiček kuhinje: večina ga sploh ne čisti

Kuhinja je za mnoge srce doma, žal pa je to tudi prostor, kjer se na površinah hitro nakopiči umazanija. Ne zgolj v smislu umazane posode, pulta in korita, obstajajo tudi kotički, ki so problematični z vidika, da jih med rednim ali temeljitim čiščenjem večina spregleda.

Majhne, a pomembne

Mednje sodijo ročke in kljuke na vratih omaric ali naprav in pripomočkov.

Te so tiste, ki se jih pogosto dotikamo, umazanija se nabira na njih in prenaša drugam, tudi na hrano.

Kar je razlog, da bi jim morali namenjati več pozornosti in jih vsaj enkrat na teden razkužiti.

Ko se boste torej naslednjič lotili čiščenja kuhinje, ne pozabite na delčke, ki jih večina spregleda.