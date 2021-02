To je najbolj trajnostni traktor

Za hitrejše in učinkovitejše delo asistenčni sistem CEMOS pomaga vozniku pri nastavljanju traktorja in priključka z nasveti za obremenitev motorja, transmisije, obtežitve (balasta) in tlaka v pnevmatikah. Tako lahko vedno delamo z optimalnim oprijemom in varujemo tla pred nepotrebnim tlačenjem. FOTO: Thorsten Schmidtkord/Claas

Trajnostno kmetovanje

Manjša je obraba pnevmatik, manj je škodljivega tlačenja, manjša je poraba goriva.

Claas CEMOS

Družba Claas Mednarodno podjetje izdeluje kmetijske stroje. Letos so kljub koroni promet povečali za 3,7 odstotka na 4,042 milijarde evrov. Za razvoj in raziskave so namenili 237,4 milijona evrov. Zaposlenih imajo dobrih 11.000 delavcev, lani pa so izdelali svoj 150.000. traktor.

Mednarodna komisija novinarjev s področja kmetijskih strojev je decembra na spletni prireditvi v Milanu razglasila traktor leta 2021. Od lani imajo tudi četrto kategorijo najbolj trajnostni traktor in ta naslov je bil podeljen claasu axion 960.Kriteriji v tej kategoriji so nove in inovativne tehnične rešitve z vidika trajnosti (udobje, varnost, učinkovitost, manjše onesnaženje okolja, povezljivost, asistenčni sistemi, inteligentne rešitve, internetne rešitve, novi tipi motorjev – električni, hibridni, plinski). Oziroma nove tehnologije, ki povzročajo manjše onesnaženje okolja in učinkovitejše, udobnejše in varnejše delo. To ni nagrada za najbolj zeleni traktor, ampak za inovativne rešitve s stališča trajnosti.Komisija zmago pripisuje Claasovemu sistemu CEMOS, ki omogoča bolj trajnostno kmetovanje. Njegova izpopolnjena tehnologija je zelo enostavna za uporabo, nastavitev tlaka v pnevmatikah pa omogoča prihranek goriva in predvsem učinkovitejše in boljše delovanje na terenu v vseh okoliščinah.Claas je sicer serijo axion 900 z motorji emisijske stopnje V predstavil septembra 2020. V njej so veliki traktorji z močjo od 325 do 445 KM maksimalne moči. Opremljeni so s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah claas CTIC in z asistenčnim sistemom CEMOS za traktorje.Claas z izrazom CEMOS združuje vse sisteme za optimizacijo traktorja in priključka. Že nekaj let se kot asistenčni sistem uporablja na Claasovih žitnih kombajnih, leta 2020 pa so ga razširili na traktorje. CEMOS je Claasovo orodje, ki podpira traktoriste pri vsakodnevnem delu. Sistem predlaga nastavitve in vozniku stalno pomaga pri prilagoditvi stroja delovnim razmeram. Zmanjša kompleksnost nastavitev in hitreje pripelje do optimalne nastavitve traktorja in priključka.Prednosti so, da imamo manjšo obrabo pnevmatik, manj je škodljivega tlačenja – zbijanja tal zaradi optimalnega tlaka v pnevmatikah. Stroški se zmanjšujejo zaradi večje površinske storilnosti. Izkoristi se lahko celoten potencial traktorja. Manjša je tudi obraba delov na priključku (plugu) zaradi uporabe asistenčnega sistema za priključek, manjši je tudi ogljični odtis kmetije, saj je poraba goriva manjša.Sistem CEMOS je preizkusil in potrdil tudi neodvisni inštitut DLG (Nemška kmetijska družba). Ugotovili so, da vpliva na do 16,3 odstotka višjo površinsko storilnost in do 16,8 odstotka manjšo porabo goriva, izraženo v l/ha.