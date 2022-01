To je najbolj obiskan muzej pri nas (FOTO)

Muzej je bil sicer več mesecev zaprt, a so do konca leta v Parku vojaške zgodovine kljub temu našteli skoraj 40.000 obiskovalcev, kar pomeni, da je bil Park znova najbolj obiskan muzej v Republiki Sloveniji,« so sporočili iz Pivke.

Helikopter mi-8 spada med večje eksponate. Foto: Park vojaške zgodovine

»Število obiskovalcev dejansko presega vsa pričakovanja, saj je bilo zaradi omejitev zelo malo obiska šolskih in drugih skupin, ki so v normalnih letih predstavljale skoraj polovičen delež. Zelo malo je bilo tujih gostov – v letu 2021 so v strukturi obiskovalcev močno prevladovale slovenske družine.«

Intenzivno in sistematično delo na slovenskem trgu se je tako obrestovalo, poudarjajo: »K visokemu obisku so prispevali turistični boni – njihov pomen se je pokazal tudi v večji porabi obiskovalcev, ki so se pogosteje odločali za obisk notranjosti podmornice ali za preizkuse letenja na simulatorjih.«

Reševalno vozilo je prišlo iz Velenja. Foto: Park vojaške zgodovine

V vsebinskem delu je bilo leto 2021 pri njih zaznamovano s praznovanjem 30-letnice samostojnosti Republike Slovenije, saj je osrednja razstava Pot v samostojnost posvečena prav tej temi. »Razstava je ob jubileju doživela več dopolnitev in bila obogatena s kopico pomembnih eksponatov.

Omeniti velja reševalno vozilo mercedes-benz 230-BINZ iz Velenja, ki je prava poslastica za ljubitelje starih avtomobilov, obiskovalce pa opozarja na pomembno vlogo zdravnikov in reševalnih služb v vojni za Slovenijo. Praznovanje jubileja so zaznamovali tudi s postavitvijo fotografske razstave Ponosni na Slovenijo – 30 let in več drugimi razstavami, kot sta razstava Marjan Garbajs – kronist osamosvajanja Slovenije ali pa gostujoča razstava Narodne in univerzitetne knjižnice Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo, ki jo je ob dnevu suverenosti odprl predsednik vlade Janez Janša.«

Načrtujejo ureditev novega paviljona.

Leto 2021 bo v zgodovini Parka trajno zapisano tudi po tem, da jim je Vlada Republike Slovenije po dolgoletnih prizadevanjih podelila pooblastilo za opravljanje javne muzejske službe za področje vojaške zgodovine na celotnem območju Republike Slovenije, kar pomeni dokončno ureditev muzejskega statusa in tudi zagotovitev ustreznega financiranja. Pika na i lanskega leta je bila pridobitev policijskega čolna P-111 oz. njegov spektakularen prevoz iz Luke Koper v Pivko.

Ob koncu leta so zbirko razširili s še enim vozilom – legendarnim tovornjakom TAM 5000, bolj znanim kot dojc, ki ga je izdelovala Tovarna avtomobilov Maribor (TAM). Glavna uporabnica je bila dolgo JLA, ki je začela z njim nadomeščati starejše tovornjake, kot so bili ameriški džejmsi (GMC CCKW), ki so v 50. letih prišli kot ameriška vojaška pomoč Jugoslaviji.

Lani so v Parku vojaške zgodovine našteli skoraj 40.000 obiskovalcev.

TAM 5000 je pomemben del slovenske tehnične in vojaške dediščine, v Parku pa dopolnjuje preostala Tamova vozila, kot so TAM 110, 150, 125 in tam pionir, ki bodo – upajo –, dolgoročno razstavljeni v načrtovanem novem paviljonu.