To je muzej, ki je prevelik za en dan (FOTO)

Prvi, originalni električni dinamo (Siemens, 1866), prvi avtomobil (Benz, 1886) ali originalna laboratorijska miza in oprema, kjer je bil prvič razcepljen atom (Hahn, Strassmann, 1938), nešteto gumbov, ki se jih lahko pritisne, kopija jame Altamira iz paleolitika ali pravi vesoljski teleskop ROSAT ter ogromno fizikalnih poizkusov, pravi observatorij, letalne naprave, ladje, rudniki in še in še.

Makete so izjemno zanimive in poučne.

Ko se odločite za obisk Deutsches Museum na otoku reke Izar v Münchnu, se zavedajte: celote si ne boste mogli ogledati le v enem dnevu, četudi bi bili napajani iz strele, ki jo vsak dan sprožijo na oddelku elektrotehnike.

Cena družinske vstopnice je 29 evrov, brez omejitve števila otrok do starosti 17 let. Svetujemo potovanje na Bavarsko z javnim prevoznim sredstvom.

Nočni ekspresni vlak vas iz Ljubljane pripelje po šestih urah naravnost na vzhodno železniško postajo v jutranjih urah, tam za družino kupite celodnevno vozovnico za vsa javna prevozna sredstva na širšem območju mesta brez omejitev za 15 evrov, sedete na mestni vlak, prestopite na podzemno železnico ali tramvaj in z nekaj koraki čez most pridete naravnost do vhoda v muzej na otoku reke Izar.

Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, kot se je muzej sprva imenoval, so zasnovali v začetku prejšnjega stoletja, pravo podobo pa je dobil leta 1925. Med drugo svetovno vojno je bilo v bombardiranju zaveznikov poškodovanih štiri petine zgradb, vendar le šestina eksponatov, saj so jih pred zavezniško ofenzivo večino pospravili na varno.

V etažah pod zemljo so rudniki.

Muzej se je razširil na nekaj drugih lokacij, saj je postal otok, danes se seveda imenuje Muzejski otok, pretesen za vse, kar so želeli prikazati. Zbirka transporta se je preselila v Bavarski park, letalski del je na nekaj kilometrov oddaljenem starem letališču Schleissheim, dve podružnici pa ima muzej še v Bonnu in Nürnbergu.

Še preden se zagrizete v pet muzejskih nadstropij, se odpravite skozi predore rudnikov premoga, soli in žlahtnih kovin, ki so pod zemljo. Kar 26 stalnih razstav ponuja obilico znanja, razlage so v nemščini in angleščini, lahko pa se dogovorite tudi za vodeni ogled v enem ali drugem jeziku.

Osupljiva je predstavitev o zgodnjih letih elektrotehnike, elektrifikaciji in prikaza moči elektrike. Ne le da se električni tok 300.000 voltov sprehaja po zraku od enega do drugega voda, usposobljeno osebje muzeja simulira pravi udar strele, na katerega so obiskovalci opozorjeni, da si pravočasno zatisnejo ušesa.

Muzej ponuja še nekaj drugih dnevnih predstavitev, izkušnja z osebjem pa je še dodatno zagotovilo, da je muzej namenjen širjenju znanja. Kogar koli povprašate o stvari, ki vam ni znana ali pa vam ni jasno njeno delovanje, se potrudi in poišče odgovor.

En dan v muzeju ali 22.000 korakov.

Za tiste, ki bi si želeli ogledati ta izjemni primer negovanja tehnične dediščine in imate telefone ali ure s štetjem korakov, vam odčitam lastni števec korakov: prehodili sem jih čez 22.000, in to v enem dnevu. Naslednji dan pa še toliko ali za nekaj sto več!