Ford galaxy je eden od zadnjih enoprostorcev, ki jih sploh še lahko kupite. V Sloveniji je bil sicer prodajno uspešnejši njegov športnejši brat S-max, oba se počasi poslavljata. Čeprav tole ne bi smel biti nekrolog nekim izgubljenim časom družinskih avtomobilov, se bojim, da je tako. Morda se ne spomnite, a galaxy je nastal v sodelovanju s koncernom VW, na ceste so ga pripeljali leta 1995, ko je bil navzven skoraj enak kot VW sharan ali seat alhambra. Leta 2006 je Ford začel samostojno pot, ob galaxyju so predstavili S-maxa, oba pa sta zunanjo obliko in notranjo zasnovo obdržala dolgih 17 let...