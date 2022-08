To je močna prenosna baterija, ki reši marsikatero zagato

Robinzonovske počitnice so super stvar, dokler ni treba česa narediti za službo in nenadoma odkriješ, da s seboj nimaš prav tistega ta pravega nastavka za napajanje prenosnika. Saj si razmišljal in nabavil podaljšek za 12-voltno vtičnico v avtodomu in ustrezen univerzalni napajalnik za prenosnik oziroma druge naprave, a nato ugotoviš, da ti manjka primeren nastavek za računalnik. Običajni powerbanki za mobilni telefon pa so preslabotni ...

V takšnih primerih zato še kako pride prav kakšna močnejša prenosna baterija oziroma powerbank, s katerim lahko napajaš sodoben prenosnik, ki potrebuje kakih 65 W moči. Dobra rešitev je Sandbergov powerbank USB-C PD 100W s kapaciteto 20.000 mAh oziroma 74 Wh. Njegova baterija v ohišju iz aluminija omogoča dovolj veliko moč napajanja.

Sandbergova prenosna baterija podpira standarda usb a in usb c do moči 88 W, s čimer lahko polnimo skoraj vsako napravo, ki podpira polnjenje prek priključka usb c. Ima tudi priročen zaslonček napolnjenosti, tako da hitro vidimo, koliko energije še ima v sebi, pa tudi napolni se kar hitro (z močjo 60 W). Takšni powerbanki imajo le eno slabost: po navadi so precej dragi. Sandbergov je razmeroma ugoden: za 159 evrov reši marsikatero električno zagato.