To je mobilnik, ki se zlepa ne izprazni: cena je 239 evrov

Medtem ko čakamo na Xiaomijev novi »flagship killer« (morilec zastavonoš, izraz, s katerim se označuje vrhunski telefon za nizko ceno) iz serije poco, smo v večno mastne roke dobili aktualni model srednjega razreda redmi note 11. In ta za svojih 239 evrov ponuja kar veliko.

Največja pridobitev je hitrejši amoled zaslon.

Za začetek v njem tiktaka spodobno zmogljivi procesor snapdragon 680 4G (se pravi, brez podpore za mobilna omrežja pete generacije), opremljen pa je s 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe, kar je postal že standard v (nižjem) srednjem razredu.

Snapdragon 680 sicer ni neka raketa, a brez težav poganja vse sodobne aplikacije in tudi igre mu ne povzročajo težav, shrambo pa se da nadgraditi s spominsko kartico micro sd.

Ponuja kar veliko. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Fotografsko je redmi note 11 prav tako standardno opremljen: štirioka hrbtna kamera (50 MP širokokotna z avtofokusom, 8 MP ultra širokokotna ter 2 MP makro in globinska kamera) in 13 MP selfie kamera. Glavna se kar dobro odreže: fotografije so podrobne, barvite in kontrastne, malce jih muči le šum. Fotografsko je uporabnik zadovoljen, če le ne pretirava – če ne zumira premočno in ne pričakuje preveč od slik v temi.

Selfie kamera se prav tako odreže povsem solidno. Kar se tiče videa, ga kamera zajema v polni visoki ločljivosti (1080p), elektronska stabilizacija slike, ki umirja tresljaje med premikanjem, pa je bolj osnovna. Ima pa zato odličen amoled zaslon s hitrostjo osveževanja 90 Hz in odlično svetilnostjo. Redmi note 11 se lahko pohvali tudi z odlično baterijo s kapaciteto 5000 mAh, ki drži in drži, s priloženim 33-vatnim napajalnikom pa se v pol ure napolni do 51 odstotkov, kar je tudi pohvalno.